  • महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी बातमी! एकनाथ शिंदे संजय राऊतांना भेटले; फोटो आला समोर

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी बातमी! एकनाथ शिंदे संजय राऊतांना भेटले; फोटो आला समोर

Mumbai BMC Election 2026: 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचं मतदान अवघ्या एका आठवड्यावर असतानाच हा फोटो समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नेमके हे दोघे भेटले कुठे या फोटोमागची गोष्ट काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 12:08 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी बातमी! एकनाथ शिंदे संजय राऊतांना भेटले; फोटो आला समोर
हा फोटो चर्चेचा विषय ठरतोय

Mumbai BMC Election 2026: मुंबईच्या राजकारणामध्ये मोठी खळबळ उडवून देणारी एक घटना सध्या समोर आली आहे. जाहीरपणे एकमेकांवर टीका करणारे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन चेहरे अचानक एकमेकांसमोर आले. मात्र या दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली हे समोर आलेलं नाही. मात्र दोघे एकमेकांसमोर आल्याचा फोटो मात्र तुफान व्हायरल होतोय. हा फोटो आहे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते संजय राऊत. हा फोटो मुंबईमधील एका कार्यक्रमातील असल्याची माहिती समोर येत आहे.

सविस्तर वृत्त लवकरच...

