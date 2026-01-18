English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मोठी बातमी! ...म्हणून अजून मुंबईचा महापौर ठरला नाही; भाजपकडून संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित

मोठी बातमी! ...म्हणून अजून मुंबईचा महापौर ठरला नाही; भाजपकडून संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित

Mumbai Mayor : महापालिकेचा निकाल लागला आहे, पण अजून मुंबईचा महापौरची घोषणा झाली आहे. 227 नगसेवकांचं महापौर पदाच्या आरक्षणाकडे डोळे लागलं असून नवीन महापौर कधी होणार याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 18, 2026, 09:32 AM IST
मोठी बातमी! ...म्हणून अजून मुंबईचा महापौर ठरला नाही; भाजपकडून संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित

Mumbai Mayor Reservation : महाराष्ट्रात 29 महापालिकेचा निकाल लागला असून भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. राज्यातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबईकडे सर्वांचं लक्ष होतं. मुंबई महापालिकेवर भाजपची सत्ता आली असून आता महापौर कोण होणार याबद्दल उत्सुकता आहे. मुंबई महापौर संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात नवीन महापौराची घोषणा होईल असं सांगण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

...म्हणून अजून मुंबईचा महापौर ठरला नाही

नगर विकास विभागाकडून आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर नवीन महापौर ठरणार आहे. तर नगर विकास विभागाकडून जानेवारीच्या पुढील आठवड्यात सोडत काढण्यात येणार आहे. सोडत काढण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून आरक्षण सोडत निघाल्यावर भाजपचा महापौर पदाचा चेहरा ठरणार. 

त्यामुळे जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस मुंबईला नवा महापौर मिळण्याची दाट शक्यता असून उपमहापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या हालचालींनाही वेग येईल.  महापौर पदासाठी खुला, खुला महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गा (ओबीसी) महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जाती अशी आरक्षणे निश्चित केलं गेलं आहे.  आरक्षण कोणत्या वर्गासाठी निघते, यावरच संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित होणार आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यातील सोडत ही अत्यंत भाजपसह नगरसेवकांसाठी महत्त्वाची आहे.

भाजपकडून महापौरपदासाठी संभाव्य नावं कोणती?

1 तेजस्वी घोसाळकर

दहिसरमधील प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये 10,000 पेक्षा जास्त मतांनी  तेजस्वी घोसाळकर विजयी झाल्या आहेत. त्या सध्या भाजपच्या सर्वात मोठ्या "पोस्टर गर्ल" आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्यावर तेजस्वी घोसाळकर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. 

2. प्रकाश दरेकर

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे भाऊ प्रकाश दरेकर यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. प्रचंड मतांनी विजयी झालेले दरेकर कुटुंबाचा मुंबईतील, विशेषतः वायव्य मुंबईत मराठी मतांवर मोठा प्रभाव पाहिला मिळतो. त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव यामुळे हे पद त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. 

3. प्रभाकर शिंदे

बीएमसीमध्ये भाजप गटाचे माजी नेते प्रभाकर शिंदे हे पक्षाच्या सर्वात अनुभवी नगरसेवकांपैकी एक मानले जातात. त्यांना महापालिकेच्या कामकाजाची आणि नियमांची सखोल समज असून मराठी चेहरा आणि अनुभव असल्याने त्यांना महापौरपदासाठी हे उत्तम नाव मानले जातेय. 

4. मकरंद नार्वेकर 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर हे दक्षिण मुंबईतील एक प्रमुख नाव असून ते सातत्याने जिंकत आले आहेत. कुलाबा परिसरात त्यांची मजबूत पकड आणि मराठी असून त्यांची प्रतिमा आधुनिक आणि पुरोगामी नेत्याची आहे. त्यामुळे मुंबई महापौरपदासाठी भाजप या नावाचाही विचार करत आहे. 

5 राजश्री शिरवाडकर

राजश्री शिरवाडकर या प्रभाग क्रमांक 172 मधून विजयी झाल्या आहेत.  या भाजपच्या एक निष्ठावंत आणि आक्रमक मराठी महिला चेहरा मानला गेला आहे. जर पक्षाने महिला महापौर (आरक्षणाच्या आधारे) करण्याचा निर्णय घेतला तर राजश्रीचं नाव आघाडीवर मानले गेले आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbai Mayor ReservationBMC Mayor post reservation newsMumbaiमुंबईमुंबई महापौर

इतर बातम्या

निक्की तांबोळीच्या डोळ्याबाबत चिंता; अरबाजने दिला हेल्थ अपड...

मनोरंजन