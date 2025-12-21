ठाणे ते CSMT प्रवास आता सुपरफास्ट होणार, महापालिका बांधतेय नवीन उड्डाणपूल, कसा असेल मार्ग?

Thane-CSMT Flyover: मुंबई महानगरपालिकेने शीव उड्डाणपुलाचे काम पुन्हा एकदा हाती घेतलं आहे.शीव उड्डाणपुलाची पुनर्बांधणी करुन त्याला समांतर दोन पदरी उड्डाणपुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय)ची निवड करण्यात आली आहे. या नवीन उड्डाणपुलामुळं ठाणे ते सीएमएमटीपर्यंतचा प्रवास सोप्पा होणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर सायन उड्डाणपूल पूर्व-पश्चिम दिशेला असून महानगरपालिकेने या पुलाच्या पुर्नबांधणीचे काम हाती घेतलं आहे. या पूल एमएसआरडीएसने बांधला होता. सध्या पूलावर टू प्लास वन लेनची अरेजमेंट करण्यात आली आहे. यात ठाणे आणि पूर्व उपनगराकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी दोन लेन आहेत आणि दक्षिण मुंबईकडे येण्यासाठी व सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी एक लेन आहे.
वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर व गर्दीच्या वेळी येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळं वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी समांतर उड्डाणपूलाचा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला आहे. नवीन उड्डाणपूल ठाणे ते सीएसएमटीसाठी दुसरा रस्ता देईल. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी ट्रॅफिकसाठी एक वेगळी लेन असणार आहे.त्यामुळं वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. तसंच, यामुळं प्रवास जलद, आरामदायक तर होणारच आहे पण त्याचबरोबर इंधनाची बचतदेखील होईल. मुंबई वाहतूक पोलिसांनाही या पुलासाठी मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची किंमत 155 कोटी 2 लाख 37 हजार रुपये इतकी आहे.
सायन उड्डाणपुलाच्या पुर्नबांधणीचे काम वेगाने सुरू असून हे काम मे 2026पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेकडून रेल्वे हद्दीतील पूल,रेल्वे पुलाच्या उत्तरेकडील बाजूला गर्डर बसवणे, प्रवेश रस्ते, दोन पादचारी अंडरपास इत्यादी काम करत आहे. रेल्वे सूत्रांनी सांगितले की, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात गर्डर बसवण्याचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर, रेल्वे हद्दीतील उर्वरित काम पूर्ण केले जाईल.
महालक्ष्मी परिसरातील उड्डाणपुलाच्या विस्तारासाठी काही काम एका कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. मात्र, वाहतूक आणि पोलिस आयुक्तांनी या कामांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला, कारण संबंधित ठिकाणी पुलांची आवश्यकता नाही. शिवाय, अतिक्रमणे हटवण्यात आली नाहीत. त्यामुळं, काम सुरू होऊ शकले नाही. भविष्यात हे कंत्राटदार अतिरिक्त शुल्क मागू शकतात. म्हणून, हा संघर्ष टाळण्यासाठी, महानगरपालिका त्याच कंत्राटदाराला नवीन पूलाचे काम देण्याचा विचार करत आहे.