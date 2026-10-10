कोस्टल रोडवर BMW कारचा थरारक अपघाततून वाचलेल्या एकमेव आदित्य आला शुद्धीवर, पोलिसांचा पहिला प्रश्न, 'तू रुग्णालयात...'

कोस्टल रोडवर BMW कारचा थरारक अपघाततून वाचलेल्या एकमेव आदित्य ओसवाल याला अनेक दिवसांनी शुद्ध आली आहे. त्या पहाटे नेमकं काय झालं हे जाणून घेण्यासाठी पोलीस आदित्यच्या शुद्धीवर येण्याची वाट पाहत होत. गेल्या महिन्यामध्ये कोस्टल रोडवर बीएमडब्ल्यू कारचा थरारक अपघातात झाला होता. या भीषण अपघाताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या अपघातात शनय गजर (वय 21), आदित्य जकासनिया (वय 19), धैर्य सेठ (वय 17) या तिघांचा जागीत तर चौथा आदित्य ओसवाल (वय 23) हा गंभीर जखमी झाला होता.
हा अपघातात नेमका कसा झाला, या चौघांनी मद्यपान केल्यामुळे हा अपघातात घडला असा संशय पोलिसांना आहे. पोलिसांसोबतच या चार तरुणांच्या कुटुंबासोबत सर्वसामान्यांना प्रश्न पडला आहे, त्या पहाटे नेमकं काय चुकलं आणि हा भीषण अपघात झाला. त्यामुळे आदित्य हा शु्द्धीवर कधी येणार याची पोलिसांसोबत सगळे वाट पाहत होते. तो शुद्धीवर आल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्याशी संवाद साधला. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्यला नीट बोलायला येत नाही. शिवाय आदित्यला अजून चालायला कठीण होतोय. त्याला पूर्णपणे बरं होण्यासाठी अजून बरेच दिवस लागेल, असं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांनी आदित्यला अपघाताबद्दल विचारपूरस केल्यावर त्याने चक्रावणारं उत्तर दिलं. पोलिसांनी आदित्यला पहिला प्रश्न विचारला की, तू रुग्णालयात का आहेस. तेव्हा आदित्यने उत्तर दिलं की, मला काहीही आठवत नाही.
दरम्यान आदित्यच्या हाताच्या दुखापतीवर उपचार सुरू आहे आणि त्याला पूर्णपणे बरं होण्यास वेळ लागणार आहे. तर जोपर्यंत तो पूर्णपणे बरा होत नाही, तोपर्यंत त्याची सखोल चौकशी करू नका, अशी विनंती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केली आहे. 20 सप्टेंबर 2026 रोजी बीएमडब्ल्यू कार मरीन ड्राइव्हकडून हाजी अलीच्या दिशेने, उत्तरेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरुन जात असताना हा भीषण अपघात घडला. त्यावेळी भरधाव वेगाने असलेली कार कठडा तोडून खाली पडली, या घटनेचा व्हिडीओही नंतर समोर आला होता.