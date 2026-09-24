/कोस्टल रोडवर BMW कार अपघातातील गंभीर जखमी झालेला आदित्यच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट; 3 मित्रांचा मृत्यू डोळ्यासमोर पाहिला अन्...

मुंबईतील कोस्टल रोड इथे झालेल्या बीएमडब्ल्यू कारच्या भीषण अपघातात तीन मित्रांचा जागीच मृत्यू झाला तर एका मित्र बचावला आहे. पण या अपघातात त्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. या अपघातातून तो एकमेव बचावला असल्याने त्या रात्री आणि मग कोस्टर रोडवरील अपघाताच्या वेळी कारमध्ये पहाटे काय झालं होतं, तो सांगू शकणार आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रकृतीबद्दल पोलीस वेळोवेळी माहिती घेत आहेत. आदित्य ओसवाल याच्यावर ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत.
रविवारी बीएमडब्ल्यू कार कोस्टल रोडवरुन हवेत उडून कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात शनय गज्जर, धैर्य सेठ, आदित्य जसकानिया या तिघा मित्रांचा जागीच मृत्यू झाला होता. पण यात आदित्याचे प्राण वाचले खरे पण त्याची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु असून तिथल्या आयसीयूमध्ये तो असून सध्या तो व्हेंटिलेटर सपोर्टवर आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्यावर आतापर्यंत दोन शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. तसंच ऑपरेशननंतर आदित्यचे वायटल पॅरामिटर्स स्थिर आहेत.
त्यावर एक्सप्लोरेटरी लॅपरोटॉमी हे ऑपरेशन आदित्यचे करण्यात आले आहे. हे ऑपरेशन गंभीर दुखापतीत करण्यात येतं. ज्यात स्कॅनमध्ये त्वरित न दिसणाऱ्या अंतर्गत दुखापतीचा शोध लावला जातो आणि त्यावर उपचार केला जातो. डॉक्टरांनी सांगितलं की, अपघाताची तीव्रता पाहता, आदित्यच्या पोटाच्या भागात गंभीर दुखापत झाल्याचा आहे. तर त्याच्या इन्फिरियर वेना कावा' (आयवीसी) मध्ये ब्लड क्लॉट होते. भीतीचं कारण म्हणजे ही शरीराच्या खालच्या भागातून हृदयाकडे रक्त वाहून नेणारी एक मुख्य रक्तवाहिनी असल्याने डॉक्टरांचे त्याच्या प्रकृतीवर चौवीस तास लक्ष आहे. उपचारांचा भाग म्हणून आदित्यवर दुसरं ऑपरेशनही झालं आहे.
Mumbai Coastal Road BMW Crash: Old Video Of Deceased Shanay Gajjar Arguing During Road Rage Incident Surfaces— Pritesh Shah (@priteshshah_) September 21, 2026
If timely action had been taken after the earlier road rage incident Shanay Gajjar and the other two lives might have been saved. pic.twitter.com/iLhVcZnjLu
डॉक्टरांनी सांगितलं की, या अपघातात आदित्यला अनेक गंभीर दुखापत झाली आहे. अशात त्याच्यावर झालेल्या दोन शस्त्रक्रिया आणि गंभीर दुखापती यातून त्याला श्वास घेण्यास आणि परत रिकवर होण्यासाठी व्हेंटिलेटर सपोर्ट त्याला ठेवण्यात आलं आहे.