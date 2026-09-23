कोस्टल रोडवर BMW कारचा थरारक अपघाततील तिघांचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट समोर, मृत्यूचं कारण काय?

मुंबईतील कोस्टल रोडवर रविवारी पहाटे BMW कारचा थरारक अपघात झाला. या अपघातात शनय गजर (वय 21), आदित्य जकासनिया (वय 19), धैर्य सेठ (वय 17) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चौथा आदित्य ओसवाल (वय 23) हा गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात घडला तेव्हा बीएमडब्ल्यू कारची स्पीड ही 100 च्या वर होती असा पोलिसांचा अंदाज आहे. या अपघाताचा थरारक व्हिडीओ समोर आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्या कोस्टल रोडवर त्या पहाटेच्या वेळी नेमकं काय झालं, कारचालक शनयची चूक या अपघाताला कारणीभूत ठरली का, या सगळ्याचा शोध पोलीस लावत आहेत.
त्यात पोलिसांना संशय आहे की, कारचालक शनयसोबत इतर तरुणांनीही मद्यपान केलं होतं. ज्यामुळे हा अपघात झाला असावा. धक्कादायक म्हणजे शनयविरोधात मुंबईतील दोन वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या वर्तनाबद्दल तक्रारी दाखल आहेत. शयनच्या अभ्यस वर्तनाच्या एक व्हिडीओही समोर आला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या चौघांच्या रक्ताचे नमुने घेतले असून ते न्यायवैद्यक प्रोयगशाळेत पाठवले आहेत.
तर नायर रुग्णालयात या तिघांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले होते. आता या तिघांच्या पोस्टमार्टेम रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टनुसार तिघांचा मृत्यू प्राथमिक दृष्ट्या डोक्याला आणि इतर ठिकाणी झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आलंय.
Mumbai Coastal Road BMW Crash: Old Video Of Deceased Shanay Gajjar Arguing During Road Rage Incident Surfaces— Pritesh Shah (@priteshshah_) September 21, 2026
If timely action had been taken after the earlier road rage incident Shanay Gajjar and the other two lives might have been saved. pic.twitter.com/iLhVcZnjLu
या अपघातापूर्वी शनयचा 28 मार्चचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्या गाडीचा अपघात झाला तिच गाडी आणि शयन त्यात दिसतोय. त्यावेळीही शयनवर रॅश ड्रायव्हिंगचा गुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्याची वागणूक आणि मुजोरीपणा दिसून येतोय. ताडदेव परिसरात राहणारे ओमकार शिर्के (29) यांच्या तक्रारीवरून गावदेवी पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यावर हा गुन्हा दाखल झाला आङे.