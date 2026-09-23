/कोस्टल रोडवर BMW कार अपघातापूर्वी चौघांनी पार्टी केली होती? जखमी तरुणाचे ब्लड सॅम्पल..., पोलिसांचा मोठा खुलासा

कोस्टल रोडवर BMW कार अपघातामुळे मुंबईत एकच खळबळ माजली आहे. त्या चार तरुणांसोबत नेमकं काय झालं हे सर्वांना जाणून घ्यायचं आहे. मुंबई पोलीसही त्याचा शोध लावत आहे. अपघातापूर्वी चौघांनी दारू पार्टी केली होती का यादिशेने पोलिसांचा तपास सुरु आहे. ही घटना रविवारी पहाटे मुंबईल प्रसिद्ध कोस्टल रोडवर झाली. त्यामुळे कोस्टल रोडवरील सीसीटीव्ही फूटेज पोलिसांकडून तपासले जात आहे. पण पोलिसांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या रस्त्यावरील अनेक कॅमेरे बंद असल्याचे आढळले आहेत.
या अपघातातील तिघांचा पोस्टरमार्टम रिपोर्ट समोर आला आहे. आता पोलीस फॉरेन्सिक रिपोर्टची वाट पाहत आहेत. घटनास्थळावरून पोलिसांनी शक्य तेवढे पुरावे जमा केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे या अपघातातून एकमेव तरुण बचावला आहे. पण तो गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार २३ वर्षीय आदित्य ओसवाल याच्या रक्ताचे नमुने मिळाले नसल्याने त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत.
आदित्य ओसवाल हा अपघातग्रस्त कारमध्ये चालक शनय गुज्जर याच्या शेजारीला सीटवर बसला होता. त्याच्यावर दक्षिण मुंबईतील एक ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहे. पोलिसांनी आदित्य याचे रक्ताचे नमुने मिळवण्यासाठी हॉस्पिटलमधील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पोलिसांनी आता रुग्णालयाला रक्ताचा नमुना देण्याची विनंती केली आहे. पण अद्याप हॉस्पिटलकडून रक्ताचे नमुने देण्यात आलेले नाहीत.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानेमाहिती दिली आहे की, या कार अपघातात मरण पावलेल्या तिघांच्या रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे देण्यात आले आहेत. पोलीस तपास करत आहे की, अपघातापूर्वी या तिघांनी कुठल्याही प्रकारचे अमली पदार्थ्यांचं सेवन केलं होतं का की मद्यप्राशन केलं होतं. दरम्यान शनय गुज्जर, आदित्य जकसनिया (वय १९) आणि धैर्य सेठ (वय १७) यांच्या प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालांवरून असं समोर आलं की, या अपघातात या तिघांच्या डोक्याला झालेली गंभीर दुखापत आणि अंतर्गत जखमा झाल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला आहे.