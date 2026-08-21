/‘मी घरी फक्त...’ बदलापूर ते गोरेगाव रोज 6 तासांचा प्रवास अन् पगार 35 हजार पगार असणारा मुंबईकर नेमकं काय म्हणाला?

मुंबई म्हटलं की वेगवान आयुष्य, धावपळ आणि ‘मुंबईची स्पिरिट’ डोळ्यांसमोर येते. मात्र या झगमगाटामागे रोजच्या नोकरीसाठी अक्षरशः तासन्तास प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांची वेगळीच कहाणी आहे. सध्या रेडिटवरील एका पोस्टमुळे अशाच एका तरुणाचा रोजचा संघर्ष चर्चेत आला आहे. बदलापूर ते गोरेगाव असा रोजचा प्रवास करणाऱ्या या तरुणाला ऑफिसच्या वेळेव्यतिरिक्त तब्बल 6 तास प्रवासात घालवावे लागतात. त्यामुळे त्याने आपली व्यथा मांडताना, “मी घरी फक्त झोपण्यासाठी येतो,” असे म्हटले आहे.
या तरुणाची दिनचर्या पाहिली तर त्याची रोजची धावपळ किती मोठी आहे, याची कल्पना येते. तो पहाटे 5 वाजता उठतो. त्यानंतर सकाळी 6.30 वाजता घरातून बाहेर पडून सुमारे 7.15 वाजता बदलापूरहून ट्रेन पकडतो. पुढे दादर येथे ट्रेन बदलून तो पश्चिम रेल्वेच्या मार्गाने गोरेगावला पोहोचतो. गोरेगाव स्टेशनवर उतरल्यावरही प्रवास संपत नाही. ऑफिसपर्यंत जाण्यासाठी त्याला दररोज शेअर ऑटोसाठी सुमारे 30 मिनिटे रांगेत उभे राहावे लागते.
सगळा प्रवास करून तो सकाळी साधारण 10 वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचतो. त्यानंतर रात्री 7 वाजेपर्यंत काम केल्यानंतर पुन्हा घरच्या प्रवासाला सुरुवात होते. ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर गर्दी, ट्रेन बदलणे, रांगा आणि पुन्हा लांबचा प्रवास करत तो रात्री साधारण 11 वाजता घरी पोहोचतो. म्हणजे कामाचे तास सोडले तरी दिवसातील जवळपास 6 तास केवळ ये-जा करण्यात जातात. त्यामुळे घर, कुटुंब, मित्र किंवा स्वतःसाठी वेळ काढणे जवळपास अशक्य होते.
दररोजच्या या प्रचंड प्रवासाचा त्रास कमी करण्यासाठी तरुणाने ऑफिसजवळ PG किंवा भाड्याची खोली घेण्याचा विचार केला. मात्र इथेही मुंबईतील महागाई त्याच्या आड आली. या तरुणाचा मासिक पगार ₹35,000 आहे. गोरेगावच्या आसपास चांगल्या सुविधा असलेले PG त्याच्या बजेटच्या तुलनेत महाग आहेत. कमी किमतीत उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये स्वच्छता आणि राहणीमानाच्या समस्या असल्याचे त्याने सांगितले. त्यामुळे ऑफिसजवळ राहणे परवडत नाही आणि घरून प्रवास करणेही शरीर-मन दोन्हींसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
या सगळ्या धावपळीचा परिणाम त्याच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही होत आहे. आठवड्यातून फक्त रविवारची सुट्टी मिळत असल्याने आराम करण्यासाठी किंवा स्वतःसाठी वेळ देण्यासाठी फारसा अवकाश राहत नाही.
या तरुणाची कहाणी केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये हजारो कर्मचारी रोज अशाच प्रकारे घर आणि ऑफिसदरम्यान प्रवास करत आहेत. काही जणांच्या आयुष्यात तर कामापेक्षा प्रवासासाठीच अधिक वेळ खर्च होतो. 35 हजारांचा पगार, रोज 6 तासांचा प्रवास आणि दिवसाच्या शेवटी फक्त काही तासांची झोप हे मुंबईच्या वेगवान आयुष्यामागची ही बाजूही तितकीच वास्तव आहे.