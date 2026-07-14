अभ्युदयनगरमध्ये जीर्ण इमारतीचा स्लॅब कोसळला; कामगार पहिल्या माळ्यावरुन थेट तळमजल्यावर; नेमकं काय घडलं?

मुंबईतील अभ्युदयनगर कॉलनीतील एका जीर्ण इमारतीत स्लॅब कोसळून कामगार जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. सुदैवाने घरातील रहिवासी थोडक्यात बचावले. तब्बल 60 वर्षे जुन्या या इमारतीचा पुनर्विकास गेली दोन दशके रखडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अभ्युदयनगर कॉलनीतील 5 क्रमांकाच्या इमारतीत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबचा काही भाग अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत काम करणारा एक कामगार पहिल्या मजल्यावरून थेट तळमजल्यावर पडल्याने गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. जखमी कामगाराला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
घटना घडली तेव्हा संबंधित घरात स्वयंपाकघरात काम सुरू होते. घरातील एक मुलगा त्या ठिकाणी उपस्थित होता. मात्र स्लॅब त्याच्यावर न पडल्याने मोठी जीवितहानी टळली. काही क्षणांचा फरक पडला असता ही घटना अधिक गंभीर ठरू शकली असती, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे जीर्ण इमारतींमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ही इमारत सुमारे 60 वर्षे जुनी असून तिची अवस्था अत्यंत धोकादायक झाली आहे. लोखंडी सळ्या गंजल्या आहेत, भिंतींना तडे गेले आहेत आणि काँक्रीटचे तुकडे वारंवार खाली पडत आहेत. तरीही गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी इमारतीची पाहणी करून परिसर सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या. तसेच इमारतीतील रहिवाशांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी इमारतीची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणीही होत आहे.
या घटनेनंतर रहिवाशांनी प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "पूर्ण इमारत कोसळल्यानंतरच कारवाई होणार का?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, केवळ 5 क्रमांकाची इमारतच नव्हे तर अभ्युदयनगर कॉलनीतील अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यात भिंतींचे तुकडे पडणे, गळती आणि संरचनात्मक धोके वाढत असल्याने रहिवासी भीतीच्या छायेत जीवन जगत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा इमारतींची तातडीने संरचनात्मक तपासणी करून पुनर्विकास प्रक्रियेला गती दिल्यास भविष्यातील मोठ्या दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. नागरिकांच्या जीवितापेक्षा कोणताही प्रशासकीय विलंब मोठा असू शकत नाही, अशी भावना परिसरातून व्यक्त होत आहे.