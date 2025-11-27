मुंबई Share Marketमध्ये ₹350000000 चा घोटाळा; बड्या व्यावसायिकाची कशी झाली फसवणूक? घटनाक्रम चक्रावणारा

Mumbai Share Market : मुंबईत दर दिवशी कोट्यवधींची किंबहुना अब्जावधींची उलाढाल होते. अशा या शहरात शेअर बाजारात दर दिवशी कोट्यवधींची रक्कम गुंतवली जाते, एकामागून एक सातत्यानं व्यवहार होत असतात. अशाच या मुंबई शेअर बाजारातून एका घोटाळ्याची माहिती समोर आल्यानं सध्या उद्योग आणि व्यवसाय जगतामध्ये एकच खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळत आहे. जिथं एका बड्या व्यावसायिकाला तब्बल 350000000 रुपये अर्थात 35 कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं आहे.
मुंबईतील माटुंगा पश्चिमेस वास्तव्यास असणाऱ्या 72 वर्षीय हरकचंद शाह असं या व्यावसायिकाचं नाव असून, त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार गोरेगाव पूर्वेस असणाऱ्या ग्लोब कॅपिटल मार्केट लिमिटेड नावाच्या ब्रोकरेज कंपनीनं त्यांचा विश्वासघात करत कोट्यवधींची फसवणूक केली. FIR नुसार कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी शाह यांना सुरक्षित गुंतवणुकीचं आमिष दाखवून सर्वप्रथम त्यांचा विश्वास जिंकला. पुढं चार वर्षांपर्यंत त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नीच्या डिमॅट खात्यातून कोणत्याही परवानगीशिवाय कोट्यवधींचा व्यवहार सुरुच राहिला. OTP पासून अगदी ईमेलपर्यंतचा Access कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडे असून व्यावसायिकाला याची कुणकूणही लागली नाही.
भरत शाह हे तीन दशकांपासून माटुंग्यात वास्तव्यास असून, परेलमध्ये ते एक गेस्टहाऊस चालवतात. तिथं कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना कमी दरात वास्तव्याची सुविधा दिली जाते. 1984 मध्ये त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नीच्या नावे वडिलांचे शेअर ट्रान्सफर झाले. मात्र या क्षेत्राची फार जाण नसल्यानं त्यांनी कधी इथं फार लक्ष दिलं नाही. पुढं 2020 मध्ये त्यांनी एका मित्राच्या सांगण्यावरून डिमॅट खातं सुरू केलं आणि कुटुंबाचे हे शेअर ग्लोब कॅपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनीत ट्रान्सफर केले. कंपनीच्या प्रतिनिधींचे फोन येण्यास सुरुवात झाली, शेअरनंच ट्रेडिंग होऊ शकते असं म्हणत त्यांनी शाह यांचा विश्वास जिंकला. यामध्ये एक व्यक्ती तुम्हाला मदत कले असं सांगत अक्षय बारीया आणि किरण सिरोया यांना शाह यांचा पोर्टफोलिओ सांभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
हे प्रतिनिधी दर दिवशी शाह यांना फोन करून नेमकं काय करायचंय हे सांगत असत. पुढं कर्मचारी त्यांच्या घरी येऊन त्यांच्या लॅपटॉपनं ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली. हळुहळू हीच मंडळी ओटीपीसुद्धा देऊ लागली. प्रत्येक मेसेज, ईमेलला तिच उत्तरं देऊ लागली. आपल्या सोईनं त्यांनी शाह यांना गरजेचीच माहिती दिली आणि त्यांच्या खात्याचं नियंत्रण या प्रतिनिधींनी मिळवलं.
2020 ते 2024 दरम्यान शाह यांना कंपनीकडून माहिती मिळत राहिली. नफा दिसत असल्यानं त्यांनाही कोणता संशय आला नाही. मात्र जुलै 2024 मध्ये शाह यांना ग्लोबमधून फोन आला जिथं त्यांना त्यांच्यासह पत्नीच्या खात्यावर 35 कोटींचं डेबिट बॅलेन्स असल्याचं सांगत ते तातडीनं भरणं अपेक्षित असल्याच्या सूचना करण्यात आल्या. कंपनीत गेलं असता त्यांच्या खात्यांवरून प्रचंड प्रमाणात ट्रेडिंग करण्यात आलं असून हळुहळू हे खातं तोट्यात गेल्याचं वास्तव त्यांच्यासमोर आलं.
संकट मोठं असल्यानं कुटुंबीयांच्या सल्ल्यानं शाह यांनी स्वत: शेअर बाजारात शेअर विकून 35 कोटींची रक्कम फेडली आणि उरलेले शेअर दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर केले. यादरम्यान त्यांना जुने ईमेल आणि स्टेटमेंट मिळाल्यास दोन्हीमध्ये असणारं अंतर पाहून त्यांनाही धक्काच बसला.
गुंतवणूक सल्लागार कंपनीनं सलग चार वर्षे आपल्याला खोटी माहिती दाखवली आणि हे नुकसान वाढल्याचं शाह यांनी पोलीस तक्रारीत स्पष्ट केलं. हे संपूर्ण प्रकरण फसवेगिरीचं असून त्यावर कारवाईची मागणं त्यांनी केली. ज्यानंतर वनराई पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आता या प्रकरणात पोलीस पुढील तपास करत असून त्यात नेमका कोणता खुलासा होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.