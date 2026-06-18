'मी मराठीत बोलणार नाही, चल हट...' मुंबई सेंट्रलवर रेल्वे कर्मचाऱ्याची अरेरावी; सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई सेंट्रलवर भाषेच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा वाद झाल्याच पाहायला मिळत आहे. मुंबईतील 'मुंबई सेंट्रल' हे रेल्वे स्टेशन अत्यंत गजबजलेलं असतं. या रेल्वे स्थानकातील कर्मचाऱ्याने एका प्रवाशासोबत अरेरावी केली आहे. मराठी बोलण्यास त्याने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या घटनेचा संतापजनक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये मुंबई सेंट्रल स्थानकाच्या चौकशी खिडकीवर (Enquiry Counter) ड्युटीवर असणारा एक कर्मचारी दिसत आहे. एक स्थानिक प्रवासी त्याच्याकडे जाऊन काही माहिती विचारत असताना त्याला मराठीत संवाद साधण्याची विनंती करतो. मात्र, प्रवाशाशी अरेरावी करत तो कर्मचारी अत्यंत उद्धटपणे आणि वाढलेल्या आवाजात "नही बोलूंगा मराठी" असे वारंवार सुनावताना ऐकू येत आहे. केवळ नकार देऊन तो थांबला नाही, तर व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या प्रवाशाला हाताच्या इशाऱ्याने अत्यंत मग्रुरीने तिथून चालते होण्यासही तो सांगत असल्याचे या क्लिपमध्ये स्पष्टपणे कैद झाले आहे.
ही घटना मुंबईतील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या रेल्वे स्थानकावर घडल्याने याचे पडसाद वेगाने उमटत आहेत. या एका ताज्या घटनेमुळे राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालये, रेल्वे, बँका आणि इतर सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये स्थानिक भाषेचा वापर करण्यावरून जो जुना वाद आहे, तो पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात नोकरी करून आणि इथल्याच स्थानिक लोकांशी दैनंदिन संपर्क येत असताना, या कर्मचाऱ्यांकडून असा भाषिक दुजाभाव आणि अरेरावी का सहन करावी? असा संतप्त सवाल या निमित्ताने मराठी माणसांकडून विचारला जाऊ लागला आहे.
'मी मराठीत बोलणार नाही, चल हट...' मुंबई सेंट्रलवर रेल्वे कर्मचाऱ्याची अरेरावी#MumbaiCentralRailway #IndianTRailwayStaff #Hindivsmarathicontroversy pic.twitter.com/slLTg8D8Pk— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 18, 2026
हा व्हिडिओ इंटरनेटवर पडताच नेटकऱ्यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या या मुजोरपणाचा खरपूस समाचार घेण्यास सुरुवात केली आहे. एका संतापलेल्या युजरने प्रशासनाला खडेबोल सुनावताना म्हटले आहे की, "सरकारी कर्मचारी नेहमीच अशा गुंडगिरीच्या आणि अरेरावीच्या अविर्भावात प्रवाशांशी वागतात. जेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रात काम करता आणि तुमच्याकडे येणारे बहुतांश प्रवासी हे स्थानिक मराठी भाषिक असतात, तेव्हा तुम्हाला मराठीतच संवाद साधता आला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्राच्या हद्दीतील रेल्वे स्थानकांवरील सर्व घोषणाही प्रामुख्याने मराठीतच व्हायला हव्यात." अशा अनेक संतप्त प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून नागरिकांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे.