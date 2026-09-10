मुंबईत ‘कॅट किलर’ची दहशत? 20 मांजरींच्या मृत्यूने खळबळ; माहिती देणाऱ्याला मिळणार 50 हजार!

मुंबईच्या चेंबूरमधील पांजरापोळ-कामाख्यावाडी परिसरात भटक्या मांजरींच्या मृत्यूचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक मांजरी मृत आणि गंभीर जखमी अवस्थेत आढळल्या. स्थानिक प्राणीप्रेमींच्या माहितीनुसार, या परिसरात सुमारे 20 मांजरी मृत किंवा छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि प्राणीप्रेमींमध्ये चिंता वाढली आहे.
स्थानिक प्राणीसेविका रुबीना पठाण गेल्या काही वर्षांपासून परिसरातील भटक्या मांजरींची देखभाल आणि त्यांना खाद्य देण्याचे काम करतात. त्यांच्या तक्रारीनुसार, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला त्यांना अनेक मृत मांजरी आढळल्या. 4 सप्टेंबरला सहा मांजरींचे मृतदेह आढळल्याची नोंद आहे. काही प्राण्यांच्या डोक्यावर गंभीर जखमा होत्या. जखमांचे स्वरूप पाहता त्यांच्यावर जड किंवा धारदार वस्तूने हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
यानंतर 5 सप्टेंबरला परिसरात आणखी एक मृत मांजर आणि गंभीर अवस्थेतील एक मांजराचे पिल्लू आढळले. वारंवार अशा घटना समोर येत असल्याने मांजरींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, हल्ल्यामागे नेमका कोण आहे किंवा सर्व घटनांचा परस्पर संबंध आहे का, हे अद्याप तपासातून स्पष्ट झालेले नाही.
प्राणीसेविका रुबीना पठाण यांच्या तक्रारीनंतर आरसीएफ पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. प्राण्यांवरील क्रूरतेसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून मांजरींच्या मृत्यूमागील व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा शोध घेण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पेटा इंडियाच्या माहितीनुसार, एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 मधील कलम 325 तसेच प्रिवेन्शन ऑफ क्रूरलिटी टू अॅनिमिल एक्ट 1960 मधील कलम 11(1)(a) आणि 11(1)(l) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. BNS कलम 325मध्ये प्राण्याला मारणे, विष देणे, अपंग करणे किंवा गंभीर इजा करण्यासंदर्भातील कृत्यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी पेटा इंडियाने आरोपीला अटक आणि दोषसिद्धीसाठी मदत करणारी माहिती देणाऱ्यास 50 हजार रुपयांपर्यंतचे बक्षीस जाहीर केले आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवण्याचेही संस्थेने सांगितले आहे. सध्या आरोपी अज्ञात असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील नेमकी सत्यता आणि मांजरींच्या मृत्यूमागील कारण तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.