मुंबईत पहिल्यांदाच होतोय Mumbai Climate Week; बिल गेट्स, सचिन तेंडुलकरसह जगभरातील दिग्गज राहणार उपस्थित!

Mumbai Climate Week: 17 ते 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईत पहिला मुंबई क्लायमेट वीक (एमसीडब्ल्यू) होणार आहे. हा उपक्रम ग्लोबल साउथसाठी हवामान बदलाच्या समस्येवर चर्चा आणि कृती करण्यासाठी आहे. जागतिक नेते, नागरिक संघटना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र एकत्र येऊन मुंबईला हवामान प्रयोगशाळा बनवतील. कार्यक्रम जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे मुख्य सत्रे असतील, तर शहरभर महाविद्यालये आणि सांस्कृतिक ठिकाणी विविध क्रियाकलाप राबवले जातील. मोफत नोंदणी असून, हजारो लोक यात भाग घेतील. हा उपक्रम हवामान संकटाशी लढण्यासाठी नवीन कल्पना आणि उपाय शोधण्यावर केंद्रित आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
यात 100 हून अधिक संघटना आणि 400 वक्ते असतील. जागतिक नेते जसे बिल गेट्स, हिलरी क्लिंटन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, एस. जयशंकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगपती नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, सचिन तेंडुलकर, अंतराळवीर राकेश शर्मा आणि शुभांशू शुक्ला यांचा समावेश आहे. चित्रपट क्षेत्रातील दिया मिर्झा आणि भूमी पेडणेकर जनजागृती करतील. दानशूर रोहिणी निलेकणी आणि संशोधक सौम्या स्वामीनाथनसारखे तज्ज्ञ हवामान विषयावर मार्गदर्शन करतील. 30 देशांचे प्रतिनिधी येत असून, युवक आणि समुदायांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
हब आणि स्पोक मॉडेलमध्ये मुख्य सत्रे नेतृत्व चर्चा, नवोन्मेष आव्हान आणि उपाय प्रदर्शन असतील. पहिल्या दिवशी 'अर्थशॉट प्राईज' कार्यक्रम होईल. दुसऱ्या दिवशी अंतराळ आणि हवामान सत्रात विद्यार्थ्यांशी संवाद. शहरात रोडशो, कला उपक्रम आणि सस्टेनेबिलिटी मेला आयोजित केला जाईल. तीन मुख्य क्षेत्रे: अन्न व्यवस्था, ऊर्जा बदल आणि शहरी मजबुती. 'वार्तावरण' व्यासपीठावर नागरिक कविता आणि कथा सादर करतील. पहिल्यांदाच 'सिटिझन स्पीकर्स कॉर्नर' असेल.
प्रोजेक्ट मुंबईच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण विभाग, एमएमआरडीए आणि बीएमसीचा सहयोग आहे. प्रमुख भागीदार आयडीएफसी फर्स्ट बँक, मॉनिटर डेलॉईट, टीआयएसएस, आयआयटी बॉम्बे. इतर Eversource Capital, WRI India, Mahindra Group, UNICEF YuWaah! यांचा समावेश. स्टार्टअप्स आणि कंपन्या प्रदर्शनात हवामान उपाय दाखवतील. यश मोजण्यासाठी नवीन भागीदारी आणि धोरण प्रभाव पाहिले जाणार आहे.
2018 मध्ये शिशिर जोशी यांनी सुरू केलेली ही संस्था नागरिक-सरकार-खाजगी समन्वयाने शहर समस्या सोडवते. मानसिक आरोग्य, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यात यश मिळवले. एमसीडब्ल्यू हा वार्षिक व्यासपीठ बनवून भारत आणि ग्लोबल साउथसाठी नवीन हवामान मॉडेल तयार करेल, अशी माहिती देण्यात आली.