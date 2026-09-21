/कोस्टल रोडवर BMW ची स्पीड 100 च्यावर अन्... पोलिसांना वेगळाच संशय, कारचालक शनय गज्जलबद्दल धक्कादायक माहिती समोर

रविवारी पहाटे मुंबईतल कोस्टल रोडवर BMW कारचा भीषण अपघात झाला. यात एक जण गंभीर जखमी झाला असून तिघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. BMW ही कार 21 वर्षीय शनय गज्जल हा चालवत होता. तर 19 वर्षीय आदित्य जकासनिया आणि 17 वर्षीय धैर्य सेठ या तिघांचा मृत्यू झाला आहे. हे तिघे मूळ अहमदाबादमधील होते आणि मुंबईत ते शिक्षणासाठी राहत होते. तर 23 वर्षीय आदित्य ओसवाल हा जखमी झालेल्या तरुणांचे नाव आहे.
या अपघाताबद्दल पोलीस तपास करत असून त्या चौघांची माहिती पोलीस जमा करत आहेत. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार शनय आणि आदित्य ओसवाल हे दोघे कुर्ल्यातील एका महाविद्यालयात आर्किटेक्चर कॉलेजमध्ये होते. तर धैर्य आणि आदित्य जकासानिया हे पश्चिम उपनगरांमधील एका नामांकित मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होते. हे चौघे सांताक्रूझ आणि जुहू भागात हॉस्टेल किंवा 'पेईंग गेस्ट' मध्ये वास्तवाला होते.
पोलिसांचा तपास जसा जसा पुढे जातोय, पोलिसांना एक वेगळाच संशय येत आहे. या तरुणांनी त्या रात्री मद्यसेवन केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या तिघांच्याही रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक विभागाला पाठवले आहे. आता पोलिसांना या रिपोर्टमधून काय बाहेर येचं याची वाट पाहत आहेत.
तर दुसरीकडे त्या रात्री बीएमडब्ल्यू कार चालवणारा शनय गज्जलबद्दल पोलिसांनी महत्त्वाच बातमी हाती लागली आहे. शनयचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता तो अनेक वेळा मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याची नोंद आहे. धक्कादायक म्हणजे शनयविरोधात एक नाही दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. एक तक्रार वांद्रे पोलीस ठाण्यात तर दुसरी गावदेवी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे.
पहिल्या तक्रारीमध्ये वांद्रे इथे मद्यपान करून धिंगाणा घातल्या प्रकरणी वांद्रे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. तर दुसऱ्या एका तक्रारीमध्ये गावदेवी पोलीस ठाण्यात भरधाव वेगात गाडी चालवत एका दुचाकी चालकाला शनयने धडक दिली होती. ताडदेवमध्ये राहणाऱ्या ओमकार शिर्के यांनी या प्रकरणात गावदेवी पोलीस ठाण्यात शयनविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये ओमकार शिर्के आणि त्यांच्या पत्नीशी शनय गज्जल अत्यंत उद्धटपणे वागताना दिसून येतोय. याही व्हिडीओमध्ये शनय मद्याच्या नशेत असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. या गुन्ह्याचा व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत धैर्य शेठ हा तरुणही दिसून येत आहे.