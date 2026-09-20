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हवेत 4 गिरक्या, 7 मजली इमारती इतक्या उंच डबल डेक्कर ब्रीजवरुन कोसळली BMW; मुंबईतल्या अपघाताचं थरारक CCTV फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा

मुंबईतील कोस्टल रोडवर झालेल्या या अपघातामध्ये तिघांनी आपला प्राण गमावला असून या धक्कादायक अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. नेमकं घडलं काय आणि मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:14 PM IST
हवेत 4 गिरक्या, 7 मजली इमारती इतक्या उंच डबल डेक्कर ब्रीजवरुन कोसळली BMW; मुंबईतल्या अपघाताचं थरारक CCTV फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा
Image Credit: समोर आलं हादरवणारं सीसीटीव्ही फुटेज

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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