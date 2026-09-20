5.20 AM ला ब्रीजवरुन BMW कार अक्षरशः उडाली अन्...; मुंबईत कोस्टल रोडवरील डेंजर अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू

मुंबईतील कोस्टल रोडवर रविवारी पहाटे भरधाव बीएमडब्यू कारचा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी आहे. पहाटे सुमारे 5.20 वाजता हा अपघात झाला असून कारवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
कोस्टल रोड कंट्रोल रूमच्या माहितीनुसार, 20 सप्टेंबर रोजी पहाटे सुमारे 5.20 वाजता, लोटस जेट्टीजवळ लाला कॉलेजसमोर हा अपघात झाला. बीएमडब्यू कार मरीन ड्राइव्हहून हाजी अलीच्या दिशेने जात होती. भरधाव वेगामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अपघातातील चारही जखमींना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नायर रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सकाळी 8.40 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार, 21 वर्षीय आणि 17 वर्षीय तरुणांसह तिघांना मृत घोषित करण्यात आले आहे. 20 वर्षीय तरुणावर ट्रॉमा वॉर्डमध्ये उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती गंभीर आहे.
कोस्ट रोडवरील वळणार कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती काही फुटांपर्यंत उडून खाली पडल्याचं दिसत आहे. या काळ्या रंगाच्या बीएमडब्लू कार अक्षरशः भंगारात निघाल्यासारखी झाली आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला असून नेमकं काय घडलं याचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणामध्ये सीसीटीव्ही, तसेच या कारमधील तरुण कुठून आलेले आणि कुठे जात होते यासंदर्भातील माहितीच्या आधारे नक्की काय झालं हे समजू शकतं अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र पहाटेच्या वेळी झालेल्या या अपघातामुळे पुन्हा एकदा कोस्टल रोडच्या सुरक्षेसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित राहिले आहेत.