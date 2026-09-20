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5.20 AM ला ब्रीजवरुन BMW कार अक्षरशः उडाली अन्...; मुंबईत कोस्टल रोडवरील डेंजर अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू

कोस्टल रोडवर झालेला हा अपघात एवढा डेंजर आहे की कार काही फुटांपर्यंत उडून खालच्या मार्गिकेपासूनच अधिक खोल असलेल्या रिकाम्या जागी पडली. अपघातासंदर्भात कोणती माहिती समोर आलीये पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:16 AM IST
5.20 AM ला ब्रीजवरुन BMW कार अक्षरशः उडाली अन्...; मुंबईत कोस्टल रोडवरील डेंजर अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू
Image Credit: घटनास्थळावरील फोटो अंगावर काटा आणणारे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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