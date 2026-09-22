Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /...तर त्या तिघांचा जीव वाचला असता! BMW मध्ये प्राण गमावलेल्या 21 वर्षीय ड्रायव्हरचा 28 मार्चचा धक्कादायक Video; शिव्या, मुजोरपणा अन्...

...तर त्या तिघांचा जीव वाचला असता! BMW मध्ये प्राण गमावलेल्या 21 वर्षीय ड्रायव्हरचा 28 मार्चचा धक्कादायक Video; शिव्या, मुजोरपणा अन्...

हादरवून टाकणाऱ्या या अपघाताच्या वेळी कार चालवत असलेल्या 21 वर्षीय तरुणाचा सहा महिन्यापूर्वीचा व्हिडीओ समोर आला असून त्यावेळी काय झालं होतं हे जाणून तुम्हालाही धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:05 PM IST
...तर त्या तिघांचा जीव वाचला असता! BMW मध्ये प्राण गमावलेल्या 21 वर्षीय ड्रायव्हरचा 28 मार्चचा धक्कादायक Video; शिव्या, मुजोरपणा अन्...
Image Credit: शनयचा जुना व्हिडीओ समोर आलाय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
प्रेमविवाह केल्यास होणार गावातून हकालपट्टी? पंचायतच्या निर्णयाने खळबळ
2
3
4
5