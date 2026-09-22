/...तर त्या तिघांचा जीव वाचला असता! BMW मध्ये प्राण गमावलेल्या 21 वर्षीय ड्रायव्हरचा 28 मार्चचा धक्कादायक Video; शिव्या, मुजोरपणा अन्...

मुंबई कोस्टल रोडवरील बीएमडब्ल्यू अपघातप्रकरणी ताडदेव पोलिसांनी चालक शनय गज्जरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच याच अपघातग्रस्त बीएमडब्ल्यू संदर्भात गावदेवी पोलिस ठाण्यात रॅश ड्रायव्हिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघातानंतर नागरिकांना शिवीगाळ करतानाचे शनयचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे शनय हा रॅश ड्राइव्ह करायचा, तो अनेकदा वेगातच गाडी चालवायचा असं स्पष्ट होत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
रविवारी पहाटे 5 वाजून 20 मिनिटांच्या आसपास मरीन ड्राइव्हकडून हाजीअलीच्या दिशेने जाणाऱ्या कोस्टल रोडच्या उत्तर दिशेच्या मार्गावरुन बीएमडबल्यू कार ब्रीजवरुन खाली कोसळली. त्यावेळी जवळच काम करणाऱ्या व्यक्तींनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी त्यांना आदित्य ओस्वाल हा हचलाच करताना दिसून आला. गंभीर जखमी झालेल्या आदित्य ओस्वालला रुग्णवाहिकेतून नायर रुग्णालयात हलविले. उर्वरित तिघे जखमी अवस्थेत घटनास्थळी आढळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांनाही रुग्णालयात दाखल केले. शनय गज्जर (21 वर्ष), धैर्य सेठ (17 वर्ष) आणि आदित्य जकसानिया (19 वर्ष) या तिघांचा या अपघातामध्ये मृ्त्यू झाला. दरम्यान, घटनास्थळी सर्वात आधी पोहोचलेला सुरक्षारक्षक चंद्रकांत ठाकूरने चार मोबाइल फोन आणि एक पाकीट पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
यापूर्वी 28 मार्च रोजी शनय चालवत असलेल्या बीएमडब्ल्यूसंदर्भात रॅश ड्रायव्हिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. ताडदेव परिसरात राहणारे ओमकार शिर्के (29) यांच्या तक्रारीवरून गावदेवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेच्या दिवशी ओमकार शिर्के दुचाकीवरून पत्नीसह फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडले. घरी परतत असताना ब्रिज कँडी हॉस्पिटल समोर शनयची भरधाव कार ओव्हरटेक करत पुढे गेली. यामध्ये ते थोडक्यात बचावले. पुढे महालक्ष्मी मंदिराकडे कार उभी असल्याचे दिसताच चालकाला एवढ्या स्पीडमध्ये गाडी का चालवतो म्हणून जाब विचारला. त्याने उडवाउडवीची उत्तरे देत वाद घालत त्याने शिवीगाळ केली.
Mumbai Coastal Road BMW Crash: Old Video Of Deceased Shanay Gajjar Arguing During Road Rage Incident Surfaces— Pritesh Shah (@priteshshah_) September 21, 2026
If timely action had been taken after the earlier road rage incident Shanay Gajjar and the other two lives might have been saved. pic.twitter.com/iLhVcZnjLu
याप्रकरणी बीएमडब्लू चालकाने म्हणजेच शनयने त्याच्या ताब्यातील कार भरधाव वेगाने निष्काळजीपणे स्वतःचे व इतरांच्या जीव धोक्यात येईल अशाप्रकारे वाहन चालविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. शनयविरुद्ध तेव्हाच कठोर कारवाई झाली असती तर त्याच्यासहीत आज इतर दोघांचेही प्रमाण वाचले असते अशी चर्चा सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.