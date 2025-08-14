English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतलं दुसरं मरीन ड्राइव्ह 15 ऑगस्टपासून सेवेत... कसं जायचं, सुविधा कोणत्या? वाचा A to Z माहिती

New Marine Drive: नवीन मरीन ड्राइव्ह लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहे. कसा असेल मार्ग जाणून घेऊयात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 14, 2025, 01:47 PM IST
मुंबईतलं दुसरं मरीन ड्राइव्ह 15 ऑगस्टपासून सेवेत... कसं जायचं, सुविधा कोणत्या? वाचा A to Z माहिती
Mumbai Coastal Road Project 7 47 Km New Marine Drive To Open On August 15

New Marine Drive: स्वातंत्र्यदिनापासून मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट मिळणार आहे. आता कोस्टल रोड 24 तास खुला राहणार आहे. इतकंच नव्हे तर मुंबईकरांचे दुसरे मरीन ड्राइव्हदेखील सेवेत येणार आहे. कसा असेल हा प्रकल्प जाणून घेऊयात सविस्तर. 

मुंबई महापालिकेच्या सागरी किनारा मार्गालगतच्या मरिन ड्राईव्हपेक्षा मोठ्या समुद्री पदपथाचे (प्रोमेनेड) लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते होणार आहे. तसंच, कोस्टल रोड सध्या सकाळी 7 ते रात्री 12 या वेळेत वाहतुकीसाठी खुला असतो. मात्र शुक्रवारी 15 ऑगस्टपासून हा रस्ता वाहतुकीसाठी 24 तास खुला राहणार आहे. तसंच, दुसरे मरीन ड्राइव्ह आणि पादचारी भुयारी मार्ग 15 ऑगस्टपासून संध्याकाळी 4.30 पासून खुले राहणार आहे. 

कोस्टल रोड येथील लोकांसाठी असलेल्या मोकळ्या जागेचे क्षेत्र आणि पादचारी भुयारी मार्ग हे नागरिकांसाठी 15 ऑगस्टपासून 4.30 वाजण्यापासून खुले करण्यात येणार आहे. तसंच, कोस्टल रोड (दक्षिण) सध्या सकाळी 7 ते रात्री 12 या वेळेत वाहतुकीसाठी खुला असतो. शुक्रवारी म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनापासून हा रस्ता वाहतुकीसाठी 24 तास खुला राहणार आहे. 

कोस्टल रोड लगत 5.25 किलोमीटर लांबीचा विहार क्षेत्र नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना विरंगुळ्याचं आणखी एक ठिकाण मिळणार आहे. विहार क्षेत्रावर सायकल मार्गिका तयार करण्यात आली आहे. निसर्गसौंदर्य न्याहाळण्यासोबतच विहार क्षेत्रावर आसन व्यवस्थेचेही सोय करण्यात आली आहे. या विहार क्षेत्राकडे जाण्यासाठी उभारलेल्या भुयारी पादचारी मार्गावर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र उतार मार्ग (रॅम्प) तयार करण्यात आला आहे. 

भुयारी मार्गावर कसे पोहोचाल? 

भुयारी मार्ग क्रमांक 4 येथे येण्यासाठी भुलाभाई देसाई मार्गावरील पार्किंग इमारत येथून प्रवेश देण्यात आला आहे. 

भुयारी मार्ग क्रमांक 6 येथे येण्यासाठी वत्सलाबाई देसाई चौक (हाजी अली जंक्शन) येथून प्रवेश देण्यात आला आहे. 

भुयारी मार्ग क्रमांक 11 येथे येण्यासाठी खान अब्दुल गफार खान मार्गावरील वरळी दुग्ध शाळेसमोर प्रवेश देण्यात आला. 

भुयारी मार्ग क्रमांक 14 येथे येण्यासाठी वरळीतील बिंदुमाधव ठाकरे चौक या ठिकाणाहून प्रवेशाची सोय असणार आहे. या सर्व ठिकाणाहून भुयारी मार्गात जाण्यासाठी पायऱ्या तसेच उतार मार्गाची व्यवस्था आहे. 

FAQ

1. नवीन प्रोमेनेड आणि कोस्टल रोड कधीपासून खुला होणार आहे? 

 प्रोमेनेड: 15 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी 4:30 वाजल्यापासून 5.25 किलोमीटर लांबीचा प्रोमेनेडचा पहिला टप्पा (प्रियदर्शिनी पार्क ते हाजी अली आणि बारोडा पॅलेस ते वरळी) नागरिकांसाठी खुला होईल.  
कोस्टल रोड: सध्या सकाळी 7 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत खुला असलेला हा रस्ता 15 ऑगस्ट 2025 पासून 24 तास वाहतुकीसाठी खुला राहील.

2) प्रोमेनेडच्या उर्वरित भागाचे काय?

प्रोमेनेडचा उर्वरित 2.22 किलोमीटरचा भाग (हाजी अली ते वरळी) दुसऱ्या टप्प्यात पूर्ण होईल, ज्याला सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी लागेल.

3) कोस्टल रोड आणि प्रोमेनेडचा एकूण खर्च किती आहे?

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा एकूण खर्च 13,984 कोटी रुपये आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
New marine drivemarine drive newsMumbaicoastal roadDevendra Fadnavis

