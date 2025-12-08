English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
60 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 5 मिनिटांत होणार, मुंबईत होतोय आणखी एक कोस्टल रोड, कसा असेल हा प्रकल्प?

Mumbai Coastal Road Project: कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आता कोस्टल रोडचा विस्तार होत असून थेट भाईंदरपर्यंत होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 05:22 PM IST
Mumbai Coastal Road to extend up to Bhayandar elevated DBLR project

Mumbai Coastal Road Project: मुंबईनंतर आता उपनगरातही कोस्टर रोड तयार होतोय. या कोस्टल रोडमुळं प्रवासाचा वेळ अगदी पाच मिनिटांवर येणार आहे. मुंबई महानगर पालिका दहिसर ते भाईंदर दरम्यान लिंक रोड बांधत आहे. या प्रकल्पासाठी 2,337 कोटींचा खर्च येणार आहे. दहिसर भाईंदर लिंक रोड (DBLR) हा कोस्टल रोड प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा आहे. भाईंदर येथे हा शेवटचा टप्पा असणार आहे.

कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा सहा पॅकेजेसमध्ये विभागलेला आहे. डीबीएलआरची सुरुवात गोराई ते दहिसरला जोडणाऱ्या शेवटच्या एफ पॅकेजने होते. दहिसरमध्ये या प्रकल्पाचे काम कांदरपाडा मेट्रो स्टेशनजवळील लिंक रोडपासून सुरू होत असून भाईंदर पश्चिममधील सुभाषचंद्र बोस गार्डनजवळ संपणार आहे. तसंच, हा कोस्टल रोड अनेक सीआरझएड संरक्षित क्षेत्रांमधून जाणार आहे.

सध्या रस्तेमार्गे दहिसर ते भाईंदरपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक तासाहून अधिक वेळ लागतो. मात्र या लिंक रोडमुळं प्रवास अगदी 5 मिनिटांत होणार आहे. सध्या दहिसर ते भाईंदरपर्यंतचे अंतर 10 किमी इतके आहे. तर काशिमीरा आणि दहिसर चेक नाका असलेल्या गर्दीच्या वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरुन हा मार्ग जाणार आहे. दहिसर चेक नाक्याची वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

3.5 वर्षात पूर्ण होईल काम

प्रकल्पाचे काम 3.5 वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच डिसेंबर 2028पर्यंत पूर्ण होऊ शकते. सुरुवातीचे सहा महिने हे काही परवानग्या मंजुर होण्यासाठी असणार आहेत. सध्या महापालिका पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा करत असून यानंतर प्रकल्पाचे दुसऱ्या टप्प्याचे काम वेगाने पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 2337 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

मुंबई कोस्टल रोडचा पहिला टप्पा चरण प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर ते वांद्रा सीलिंकच्या वरळीपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने कोस्टल रोड उत्तरचे काम सुरू केले आहे. या टप्प्यात वर्सोवा ते दहिसरपर्यंत 20 किमीचा टप्पा असणार आहे. या टप्प्यासाठी 16,621 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

दहिसर ते भाईंदरदरम्यान 45 मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोडसाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटेंट नियुक्त करण्यासाठी टेंडर जारी करण्यात येणार आहे. हा कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याचे अंतिम टप्पा आहे. इतर सर्व पॅकेजसाठी आधीपासूनच सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. नागरिकांचा वेळ, इंधनदेखील वाचणार आहे.

 

FAQ

  1. कोस्टल रोडचा नवीन टप्पा मुंबईत कुठे विकसित केला जात आहे?

मुंबईनंतर आता उपनगरात, विशेषतः दहिसर ते भाईंदर दरम्यान हा लिंक रोड विकसित केला जात आहे.

2. या प्रकल्पाचे नाव काय आहे?

हा प्रकल्प दहिसर भाईंदर लिंक रोड (Dahisar Bhayander Link Road - DBLR) म्हणून ओळखला जातो.

3. DBLR प्रकल्प कोस्टल रोड प्रकल्पाचा कोणता टप्पा आहे?

हा कोस्टल रोड प्रकल्पाचा शेवटचा टप्पा आहे आणि तो भाईंदर येथे संपणार आहे.

