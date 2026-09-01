मुंबईतील हॉस्पिटलमध्ये बुरख्यावरून वाद; सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दिलं ‘बाळ चोरी'चे कारण; काय घडलं नेमकं?

मुंबईतील बीएमसीच्या कूपर हॉस्पिटलमध्ये बुरखा घातलेल्या दोन महिलांना प्रवेशद्वारावर रोखल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नातेवाईकाला भेटण्यासाठी आलेल्या महिला वकील आणि त्यांच्या मैत्रिणीला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बुरखा काढण्यास सांगितल्याचे व्हिडीओत दिसत असल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि रुग्णालयात बाळ चोरीच्या घटना टाळण्यासाठी ओळख पटवणे आवश्यक असल्याचे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या घटनेचा व्हिडीओ नेमका कधीचा आहे, याची स्वतंत्र पुष्टी सुरुवातीला झालेली नव्हती.
उपलब्ध माहितीनुसार, वकील झहरा शेख आणि त्यांची मैत्रीण कूपर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. दोघींनीही बुरखा परिधान केला होता. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवल्याचा दावा आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर प्रकरण चर्चेत आले.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी महिलांची चर्चा आणि वाद होताना दिसत असल्याचे वृत्त आहे. महिलांना रुग्णालयात प्रवेश हवा असल्यास बुरखा काढण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर झहरा शेख यांनी आक्षेप घेतला. बुरखा काढण्याची सक्ती ही आपल्या गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित अधिकारांवर परिणाम करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.
महिलांना रोखताना रुग्णालयात बाळ चोरीच्या घटना घडत असल्याचा हवाला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दिल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः प्रसूती विभागात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे सुरक्षेच्या दृष्टीने सांगितले जात असल्याचे वृत्त आहे. काही अहवालांनुसार, चेहरा झाकलेला असल्यामुळे प्रवेश करणारी व्यक्ती कोण आहे, याची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, नंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार, कूपर हॉस्पिटल प्रशासनाने प्रसूती विभागातील रुग्ण आणि नवजात बाळांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ओळख पडताळणी महत्त्वाची असल्याची भूमिका मांडली आहे. बुरख्यामध्ये चेहरा झाकलेला असल्यास प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख तपासणे कठीण होऊ शकते, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, धर्माच्या आधारावर प्रवेशबंदी करण्याचा नियम आहे का, याबाबत स्पष्ट लिखित प्रोटोकॉल सार्वजनिक झालेला नाही.
या घटनेनंतर सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला रुग्णालयातील नवजात बाळांची सुरक्षा आणि ओळख पडताळणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे, विशिष्ट पोशाख किंवा धार्मिक ओळखीच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला प्रवेश नाकारणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ सुरक्षा व्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता धार्मिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि रुग्णालयातील प्रवेश नियमांशी जोडला गेला आहे.
या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कूपर हॉस्पिटलमध्ये प्रसूती किंवा नवजात बाळांच्या वॉर्डमध्ये प्रवेशासाठी नेमके कोणते नियम लागू आहेत. उपलब्ध वृत्तानुसार, सुरुवातीला रुग्णालय प्रशासनाकडून घटनेची अधिकृत पुष्टी किंवा सविस्तर स्पष्टीकरण समोर आले नव्हते; तसेच पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्याची माहितीही उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे व्हायरल व्हिडीओतील दावे, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची भूमिका आणि रुग्णालयाचे अधिकृत नियम यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षा आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन कसे साधले जाते, यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.