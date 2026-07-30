अनिल परब यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा! 'त्या' मारहाणी प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळालाय. मुंबई सत्र न्यायालयात झालेल्या 2023 मधील एका मारहाणी प्रकरणी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली गेली आहे. अनिल परब यांच्यासह माजी नगरसेवक सदानंद परब यांच्यासह इतर 9 जणांची या प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या एच-पूर्व विभाग कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता अजय पाटील यांना मारहाण जून 2023 मध्ये मारहाण करण्यात आली होती, अशी तक्रार वाकोला पोलीस ठाण्यात करण्यात आली होती. अनिल परब यांच्यासह इतरांवर हा आरोप होता. पोलिसांना करण्यात आलेल्या तक्रारीत मारहाणीसोबत सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण करणे आणि धमकी देणे यागोष्टींचा आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करत या प्रकरणात सदानंद परब यांच्यासह काही जणांना त्यावेळी अटकही केली होती. मात्र, या खटल्याचा निकाल देताना मुंबई सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
जून 2023 मध्ये वांद्रे येथील ठाकरे गटाचे पक्ष कार्यालय अनधिकृत असल्याने मुंबई महापालिकेने ते पाडले होते. या कारवाईच्या निषेधार्थ अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एच-पूर्व विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. तेव्हा अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी पक्ष कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची छायाचित्रे असतानाही कार्यालयावर कारवाई करणारे अधिकारी कोण होते, असा सवाल परब आणि त्यांच्या समर्थकांनी अधिकाऱ्यांना केला होता.
त्यानंतर मोर्चादरम्यान पालिकेचे काही कर्मचारी समोर आल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी बीएमसीचे सहाय्यक अभियंता अजय पाटील यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांना धमकी दिली, असा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना अटकही केली होती. आता या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने निकाल देत अनिल परब, सदानंद परब आणि इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत मोठा दिलासा दिला आहे.