/मुंबई हादरली! शाळा सुटल्यानंतर 13 वर्षीय मुलीचे अपहरण; दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं अन्...हाय-पाय बांधून..

मुंबईतील माहिम परिसरात एका धक्कादायक घटनेमुळे खळबळ माजली आहे. एका 13 वर्षीय मुलीचे शाळा सुटल्यानंतर दुचाकीवरून जबरदस्तीने अपहरण करण्यात आलं. त्यानंतर तिला निर्जन ठिकाणी नेण्यात आलं आणि तिथे सामूहिक लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. या प्रकरणात पीडित मुलीने पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 18 जूनला ही धक्कादायक घटना घडली आहे. या दिवशी माहिममधील एका नामांकित शाळेतून 13 वर्षीय मुलगी बाहेर पडली तेव्हा एका दुचाकीवर 16 वर्षीय मुलाने जबरदस्ती बसवलं. त्यानंतर तिला निर्जनस्थळी घेऊन गेली. तिथे तिचे हात - पाय बांधले. बाइकवरुन घेऊन जाणारा अल्पवयीन मुलगा हा पीडित मुलीच्या ओळखीचा होता. पण तिथे असलेला दुसरा मुलगा हा अनोळखी आणि तोही अल्पवयीन होता. या दोघांनी हात - पायासोबत तोंडालाही पट्टी बांधली आणि त्यानंतर त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला.
धक्कादायक म्हणजे पीडित मुलीने या घटनेची वाचा फोडू नये म्हणून तिला धमकी दिली. तुझे फोटो एडिट करुन सोशल मीडियावर व्हायरल करुन समाजात तुझी बदनामी करु असं आरोपींनी तिला धमकी दिली होती. या धमक्यांमुळे मुलगी गेल्या अनेक दिवस मानसिक तणावाखाली होती. मात्र, अखेर तिने पालकांना तिच्यासोबत झालेल्या अत्याचाराबद्दल सांगितलं. संतापलेल्या पालकांनी तातडीने माहिम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
तक्रार मिळताच पोलिसांनी पीडित मुलीला भाभा रुग्णालयात घेऊन गेले आणि तिथे तिची वैद्यकीय तपासणी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून दोन्ही अल्पवयीन संशयितांविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर या तक्रारीच्या आधारे माहिम पोलिसांनी फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत. मात्र या घटनेमुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.