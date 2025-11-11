English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सॉरी, नही हो रहा है...'; म्हणत महिलेने आयुष्य संपवले, नवऱ्याने दिलेली मुलीला विकण्याची धमकी

Mumbai Crime News: मुंबईतील विवाहितेने आत्महत्या केली आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्यामुळं तिने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 11, 2025, 01:10 PM IST
Mumbai Crime News: सॉरी नही हो रहा है, असं म्हणत मुंबईतील विवाहितेने आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हुंड्यासाठी होत असलेल्या छळामुळं तिने हे टोकाचे पाऊल उचललं आहे. आत्महत्येपूर्वी तिने एक व्हिडिओदेखील तयार करुन पालकांना पाठवला होता. त्या व्हिडिओवरुन जे.जे मार्ग पोलिसांनी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 

मेहक असं विवाहितेचे नाव असून 2019 साली इम्रानशी तिचा विवाह झाला होता. लग्नानंतर दोनच आठवड्यात तिचा छळ सुरू झाला. तिने अनेकदा तिला होत असलेल्या त्रासाबद्दल नातेवाईकांना सांगितले होते. मात्र तिला समजावून पुन्हा सासरी पाठवण्यात आलं होतं. 7 नोव्हेंबरला मेहेक नोकरीवरुन सुटल्यामुळं तळोजा येथे माहेरी गेली. त्यानंतर 8 नोव्हेंबरला ती आपल्या घरी परतली होती. रात्री 10 च्या सुमारास आईसोबत बोलणे झाले होते. त्यानंतर अर्ध्या तासाने तिने गळफास घेतला. 

आत्महत्येपूर्वी महेकने एक व्हिडिओ काढत तिच्या कुटुंबीयांना पाठवला होता. या व्हिडिओत ती सॉरी, आता नाही सहन होतंय, असं म्हणताना दिसतेय. तसंच, तिच्या गळ्यात ओढणीचा गळफास दिसतोय. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी तिला फोन केला तेव्हा तीने मी आता थकली आहे. प्रत्येकवेळी समजावून पतीकडे पाठवतात. पतीचा मानसिक त्रास कधीच संपणार नाही. आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं सांगत फोन कट केला. त्यानंतर कुटुंबीयांना तिचा थेट मृतदेहच आढळला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मेहकला पती इम्रान आणि नणंद आलिया हे हुंड्यासाठी मारहाण करायचे. 2022 मध्ये मेहेक पाच महिन्यांची गर्भवती असताना तिला दोघांनी मारहाण केली होती. त्यामुळं गर्भपात होण्याची भिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2023मध्ये इम्रानने तिला भिंतीवर ढकलले होते ज्यामुळं तिच्या हाताला फ्रॅक्चर झाले होते. तसंच, काही महिन्यांपूर्वी इम्रान आणि त्याच्या बहिणींनी मेहेकला वडिलांकडून पैसे आणण्यासाठी दबाव आणला होता. तसंच, जर तिने पैसे आणले नाही तर मुलीला विकण्याची धमकी दिली होती.

मृत्यूपूर्वी मेहेकने तिच्या कुटुंबाला अनेक व्हॉइस रेकॉर्डिंग पाठवल्या होत्या. यात तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराचे वर्णन करण्यात आले होते. मेहेकच्या वडिलांनी पुरावा म्हणून हे रेकॉर्डिंग पोलिसांनी सादर केले आहे. 

FAQ

1) हे प्रकरण नेमके कशाशी संबंधित आहे?

उत्तर: हे प्रकरण मुंबईतील एका विवाहितेने हुंड्यासाठी होत असलेल्या छळामुळे आत्महत्या करण्याशी संबंधित आहे.

2) आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव काय आहे आणि तिचा विवाह कधी झाला होता?

उत्तर: विवाहितेचे नाव मेहक आहे. तिचा विवाह २०१९ साली इम्रान नावाच्या व्यक्तीशी झाला होता.

3) आत्महत्येपूर्वी मेहकने काही व्हिडिओ किंवा संदेश पाठवला होता का?

उत्तर: होय, तिने आत्महत्येपूर्वी एक व्हिडिओ तयार करून आपल्या पालकांना पाठवला होता, ज्यात ती 'सॉरी, आता नाही सहन होतंय' असे म्हणताना दिसत आहे. तसेच, तिने आपल्या कुटुंबाला अनेक व्हॉइस रेकॉर्डिंग्ज देखील पाठवले होते.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

