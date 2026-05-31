Mumbai Crime: दूधासाठी रडला म्हणून बापाने 4 वर्षांच्या मुलाला संपवलं, पवईतील धक्कादायक प्रकार समोर!

Mumbai Crime: मुंबईतील पवई परिसरातून अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. अवघ्या 4 वर्षांच्या मुलाने दूध मागत रडल्याचा राग आल्याने त्याच्या जन्मदात्या वडिलांनीच त्याची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत मुलाचे नाव यश असून तो अवघा चार वर्षांचा होता. तो विशेष काळजीची गरज असलेला मुलगा होता आणि प्रामुख्याने दुधावरच त्याचे पोषण होत होते. शुक्रवारी पहाटे त्याला भूक लागल्याने तो सतत दूध मागत रडत होता. मुलाचे रडणे थांबत नसल्याने वडील राजेश प्रकाश सिंग यांचा संताप अनावर झाला. त्यानंतर त्यांनी मुलावर अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
प्राथमिक तपासानुसार, आरोपीने मुलाला घरातील दरवाज्यावर जोरात आपटले. त्यानंतर त्याचे डोके वारंवार जमिनीवर आपटल्याचे समोर आले आहे. या मारहाणीत मुलाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. रक्तस्त्राव आणि गंभीर जखमांमुळे मुलाची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक झाली होती. नंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. शवविच्छेदनात डोक्याच्या गंभीर फ्रॅक्चरमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पोलिस तपासात आरोपी राजेश सिंग हा बेरोजगार असल्याचे समोर आले आहे. त्याला मद्य किंवा इतर व्यसनांची सवय असल्याचाही तपासात उल्लेख करण्यात आला आहे. आर्थिक अडचणी आणि सततच्या कौटुंबिक वादांमुळे त्याची पत्नी सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी घर सोडून गेल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मुलांची जबाबदारी त्याच्यावर होती. या मानसिक आणि आर्थिक तणावातूनच त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे.
घटना घडल्यानंतर आरोपीने आपल्या बहिणीशी संपर्क साधून मुलाची प्रकृती बिघडल्याचे सांगितले. त्यानंतर नातेवाईकांनी घर गाठले आणि मुलाला तातडीने रुग्णालयात नेले. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. संशयास्पद परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पवई पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आणि आरोपीला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे वृत्त आहे.
एका निष्पाप मुलाचा जीव त्याच्या स्वतःच्या वडिलांच्या हातून गेल्याने समाजमन सुन्न झाले आहे. सोशल मीडियावर तसेच स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बालकांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील खुनाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू ठेवला आहे.