Mumbai Crime: '28 वर्षीय तरुणीला फरफटत नेलं आणि...', काळाचौकीनंतर आता बोरीवलीच्या रस्त्यावर संतापजनक प्रकार

Borivli Pub Rada: काळाचौकी येथे एका 24 वर्षीय माथेफिरु तरुणाने आपल्या एक्स गर्लफ्रेण्डला चाकू भोसकून ठार मारलं आणि स्वत:च्या गळ्यावरही चाकू फिरवून आत्महत्या केली. यानंतर मुंबईत दिवसाढवळ्या तरुणींवर होणाऱ्या हल्ल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. यानंतर आता बोरीवलीत तरुणीला फरफटत नेण्याचा प्रकार घडलाय. ज्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतायत. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईच्या बोरिवली पश्चिमेतील डॉन बॉस्को शाळेजवळील फायर ब्रिगेड गेट परिसरात शनिवारी पहाटे एक धक्कादायक घटना घडली. पबमध्ये झालेल्या ओळखीचे रुपांतर वादात झाले. यानंतर एका 37 वर्षीय व्यावसायिकाने 28 वर्षीय तरुणीचा मोबाइल हिसकावून तिला कारच्या बोनेटवरून फरफटत नेले. यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. पोलिसांनी आरोपी विनीत धिया याला बोरिवलीतून अटक केली आहे.
चांगनू हॅशसिंग नावाची तरुणी बोरिवलीच्या आयसी कॉलनीतील एका स्पामध्ये काम करते. 22 ऑक्टोबरला रात्री साडेनऊनंतर ती मैत्रिणींसह एका हॉटेलमध्ये पार्टीसाठी गेली होती. तिथे तिची विनीत धियाशी ओळख झाली. विनीतने तिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांना त्याच्या दोन मित्रांची भेट घडवली. घरी सोडण्याच्या बहाण्याने विनीत आणि चांगनू एकत्र निघाले. पण पुढे घडलं ते फारच धक्कादायक होतं.
कारमधील फोन कॉलवरून दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. संतापलेल्या विनीतने तिचा मोबाइल काढून घेतला आणि शिवीगाळ केली. मोबाइल परत मिळवण्यासाठी चांगनूने विनीतच्या कारच्या बोनेटवर चढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विनीतने सुसाट गतीने कार हाकली, ज्यामुळे ती खाली पडून गंभीर जखमी झाली. स्थानिकांनी ही घटना पाहून गोराईचे माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी यांना कळवले. त्यांनी तात्काळ बोरिवली पोलिसांना माहिती दिली आणि रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली.
परिमंडळ ११चे पोलिस उपायुक्त संदीप जाधव आणि सहायक आयुक्त प्रकाश बागल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोरिवली पोलिसांनी तपास सुरू केला. निर्भया पथकाने घटनास्थळी धाव घेत जखमी तरुणीला कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. आरोपी विनीतला तात्काळ अटक करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुसूदन नाईक यांनी दिली.
