Mumbai Crime: '28 वर्षीय तरुणीला फरफटत नेलं आणि...', काळाचौकीनंतर आता बोरीवलीच्या रस्त्यावर संतापजनक प्रकार

Borivli Pub Rada: मुंबईच्या बोरिवली पश्चिमेतील डॉन बॉस्को शाळेजवळील फायर ब्रिगेड गेट परिसरात शनिवारी पहाटे एक धक्कादायक घटना घडली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 09:27 AM IST
बोरीवली क्राइम

Borivli Pub Rada: काळाचौकी येथे एका 24 वर्षीय माथेफिरु तरुणाने आपल्या एक्स गर्लफ्रेण्डला चाकू भोसकून ठार मारलं आणि स्वत:च्या गळ्यावरही चाकू फिरवून आत्महत्या केली. यानंतर मुंबईत दिवसाढवळ्या तरुणींवर होणाऱ्या हल्ल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. यानंतर आता बोरीवलीत तरुणीला फरफटत नेण्याचा प्रकार घडलाय. ज्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतायत. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मुंबईच्या बोरिवली पश्चिमेतील डॉन बॉस्को शाळेजवळील फायर ब्रिगेड गेट परिसरात शनिवारी पहाटे एक धक्कादायक घटना घडली. पबमध्ये झालेल्या ओळखीचे रुपांतर वादात झाले. यानंतर एका 37 वर्षीय व्यावसायिकाने 28 वर्षीय तरुणीचा मोबाइल हिसकावून तिला कारच्या बोनेटवरून फरफटत नेले. यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. पोलिसांनी आरोपी विनीत धिया याला बोरिवलीतून अटक केली आहे.

पबमधील ओळख 

चांगनू हॅशसिंग नावाची तरुणी बोरिवलीच्या आयसी कॉलनीतील एका स्पामध्ये काम करते. 22 ऑक्टोबरला रात्री साडेनऊनंतर ती मैत्रिणींसह एका हॉटेलमध्ये पार्टीसाठी गेली होती. तिथे तिची विनीत धियाशी ओळख झाली. विनीतने तिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांना त्याच्या दोन मित्रांची भेट घडवली. घरी सोडण्याच्या बहाण्याने विनीत आणि चांगनू एकत्र निघाले. पण पुढे घडलं ते फारच धक्कादायक होतं. 

फोन कॉलवरून दोघांमध्ये बाचाबाची 

कारमधील फोन कॉलवरून दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. संतापलेल्या विनीतने तिचा मोबाइल काढून घेतला आणि शिवीगाळ केली. मोबाइल परत मिळवण्यासाठी चांगनूने विनीतच्या कारच्या बोनेटवर चढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विनीतने सुसाट गतीने कार हाकली, ज्यामुळे ती खाली पडून गंभीर जखमी झाली. स्थानिकांनी ही घटना पाहून गोराईचे माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी यांना कळवले. त्यांनी तात्काळ बोरिवली पोलिसांना माहिती दिली आणि रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली.

आरोपीला अटक

परिमंडळ ११चे पोलिस उपायुक्त संदीप जाधव आणि सहायक आयुक्त प्रकाश बागल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोरिवली पोलिसांनी तपास सुरू केला. निर्भया पथकाने घटनास्थळी धाव घेत जखमी तरुणीला कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. आरोपी विनीतला तात्काळ अटक करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुसूदन नाईक यांनी दिली.

FAQ

प्रश्न: बोरिवलीतील तरुणीला फरफटत नेण्याची घटना नेमकी कशी घडली?

उत्तर: २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पहाटे बोरिवली पश्चिमेतील डॉन बॉस्को शाळेजवळील फायर ब्रिगेड गेट परिसरात ही घटना घडली. २८ वर्षीय चांगनू हॅशसिंग आणि ३७ वर्षीय विनीत धिया यांची ओळख एका पबमध्ये झाली. घरी सोडण्याच्या बहाण्याने कारमधील फोन कॉलवरून दोघांमध्ये वाद झाला. विनीतने तिचा मोबाइल हिसकावला, आणि तो परत मिळवण्यासाठी चांगनू कारच्या बोनेटवर चढली. विनीतने सुसाट गतीने कार चालवल्याने ती खाली पडून गंभीर जखमी झाली.

प्रश्न: या घटनेनंतर पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी काय कारवाई केली?

उत्तर: स्थानिकांनी घटनेची माहिती गोराईचे माजी नगरसेवक शिवानंद शेट्टी यांना दिली, ज्यांनी तात्काळ बोरिवली पोलिसांना कळवले आणि रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केली. निर्भया पथकाने घटनास्थळी धाव घेत जखमी तरुणीला कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. परिमंडळ ११चे पोलिस उपायुक्त संदीप जाधव आणि सहायक आयुक्त प्रकाश बागल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोरिवली पोलिसांनी आरोपी विनीत धियाला अटक केली.

प्रश्न: पीडित तरुणीची पार्श्वभूमी काय आहे आणि घटनेचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे?

उत्तर: पीडित तरुणी, चांगनू हॅशसिंग, बोरिवलीच्या आयसी कॉलनीतील एका स्पामध्ये काम करते. २२ ऑक्टोबरला रात्री ती मैत्रिणींसह हॉटेलमध्ये पार्टीसाठी गेली होती, जिथे तिची विनीतशी ओळख झाली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून, आरोपीला अटक केली आहे. तरुणीच्या प्रकृतीवर रुग्णालयात लक्ष ठेवले जात आहे, आणि पोलिस घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी करत आहेत.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

