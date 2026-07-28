मुंबई क्राईम ब्रँचची मोठी कारवाई; कुख्यात खंडणीखोर झुल्फिकारसह एकावेळी 12 जणांना अटक

मुंबईतील व्यावसायिकाला शस्त्राचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देत 25 लाख रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या कुख्यात खंडणीखोर टोळीला अटक केली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष-9 ने मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत कुख्यात गुंड झुल्फीकार बेहलीम, त्याचा भाऊ मोहसीन बेहलीम आणि त्यांच्या टोळीतील आणखी 10 साथीदारांना अटक केलीय. एकूण 12 सराईत गुन्हेगारांना खंडणीची रक्कम स्वीकारताना बांद्रा परिसरातून रंगेहात पकडण्यात आले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे कंत्राटी काम सुरू करण्यासाठी 25 लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. ही रक्कम न दिल्यास शस्त्राचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकीही आरोपींकडून देण्यात आली होती. या माहितीची खातरजमा झाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या कक्ष-९ ने सापळा रचून ही यशस्वी कारवाई केलीय.
या प्रकरणी बांद्रा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमे तसेच शस्त्र अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास गुन्हे शाखेच्या कक्ष-९ कडे वर्ग करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. झुल्फीकार बेहलीम याच्यावर यापूर्वीही मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली असून तो जामिनावर बाहेर होता. प्राथमिक तपासात या टोळीने मुंबई आणि परिसरातील अनेक व्यावसायिकांकडून धमकावून खंडणी उकळल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच अशा प्रकारची खंडणीची मागणी झालेल्या नागरिकांनी तातडीने मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष-९ किंवा मुंबई पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे वरळी युनिटच्या अमली पदार्थ विरोधी कक्षानेही मोठी कारवाई केली आहे. वांद्रे पूर्व येथील कलानगर जंक्शन परिसरातून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीकडून १४२ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आली आहे. जप्त अमली पदार्थाची किंमत सुमारे ₹३५.५० लाखांची आहे. तर अमली पदार्थांची खरेदी-विक्री, साठवण आणि पुरवठा करणाऱ्यांचा शोध घेत असताना ही कारवाई करण्यात आली. खेरवाडी पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीकडून अमली पदार्थांचे नेटवर्क आणि पुरवठा साखळीबाबत अधिक तपास सुरू आहे.
मुंबई वडाळा परिसरात कुख्यात गुंड नौशाद उर्फ ‘चुहा’ याने कथितरित्या दरोड्यांची मालिका सुरू केली. आरोपीने चाकू दाखवून तीन दुकाने लुटली. त्याने दुकानदारांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि मोबाईल फोन आणि सुमारे २२,००० रुपये रोख रक्कम घेऊन पसार झाला. नौशादने रस्त्यावरून चालणाऱ्या तीन नागरिकांनाही चाकू दाखवून लुटण्याचा प्रयत्न केला. ही संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, व्यापारी आणि रहिवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. वडाळा ट्रक टर्मिनस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
झुणकाभाकर केंद्र सुरू ठेवण्यासाठी ₹5,000 लाचेची मागणी केल्याची खार पोलीस ठाण्यातील पोलीस अंमलदाराविरुद्ध लाचखोरीचा गुन्हा करण्यात आला आहे. मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) खार पोलीस ठाण्यातील पोलीस अंमलदार अनिल जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदार परवानाधारक बार असलेले हॉटेल चालवत असून, दरमहा ₹2,500 आणि वर्षाला ₹30,000 देण्याचीही मागणी करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.