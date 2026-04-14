  • मुंबई हादरली! म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या सेवानाने 2 कॉलेजवयीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

मुंबई हादरली! म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या सेवानाने 2 कॉलेजवयीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

Mumbai Crime Concert Tragedy: मुंबईमधील गोरेगाव येथील नॅस्को कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित असलेल्यांना ड्रग्ज पुरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून दोघांचा मृत्यू झाला असून दोघे रुग्णालयात दाखल आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 14, 2026, 10:38 AM IST
मुंबई हादरली! म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या सेवानाने 2 कॉलेजवयीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी सुरु केलाय (कॉन्सर्टचा फोटो प्रातिनिधिक)

Mumbai Crime Concert Tragedy: मुंबईमध्ये ड्रग्जच्या अती सेवनाने दोघांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. गोरेगावमधील नेस्को संकुलातील लाइव कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या ओव्हरडोसने दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत असून मृतांमध्ये एका तरुणीचा समावेश आहे. नेस्कोने आयोजित केलेल्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये सहभागी झालेल्या एका नामांकित कॉलेजच्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून कॉलेज वर्तुळात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

कधी आणि कुठे झालेला हा कॉन्सर्ट?

नेस्को संकुलात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला तब्बल 3 ते 4 हजार जण उपस्थित होते. ड्रग्ज ओव्हरडोस घेतल्यामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.  आणखी दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. नेस्कोकडून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ही घटना परवा संध्याकाळी घडल्याची माहिती समोर आलं आहे. या प्रकरणामध्ये वनराई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.  मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव परिसरात 11 एप्रिल रोजी एका लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी तीन ते चार हजार तरुण-तरुणींनी गर्दी केली होती. या म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान जास्त प्रमाणात मद्यपान आणि ड्रग्ज घेतल्यामुळे काही तरुणांना त्रास झाला.

दोघांचा मृत्यू, दोघे रुग्णालयात

दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून काही विद्यार्थ्यांनी उपचार करुन सोडून देण्यात आलं असलं तरी काहींची प्रकृती खालवल्यामुळे यातील 2 तरुणींना मुंबईच्या जोगेश्वरी येथील हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रामा केअर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. आता या प्रकरणामध्ये कोणी हे ड्रग्ज पुरवले, कोणते ड्रग्ज घेण्यात आले याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे. आयोजकांचाही या प्रकरणात चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

नागपूरमध्ये राजधानी एक्सप्रेसमधून 4 कोटींचं ड्रग्ज जप्त

नागपूरमध्येही ड्रग्जसंदर्भातील हादरवून टाकणारी माहिती समोर आली आहे. राजधानी एक्सप्रेसमधून 4 कोटी 26 लाखांचे कोकेन जप्त करण्यात आले आहे. शॅम्पूच्या बाटल्यांमध्ये कोकेनचे कॅप्सूल लपवून तस्करी केली जात होती. मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) नागपूर युनिट हजरत निजामुद्दीन ते बंगळुरु जाणाऱ्या राजधानी एक्सप्रेसमध्ये कारवाई करत कोकेनच्या तस्करीच्या भांडाफोड केला या प्रकरणी एका महिलेला अटक देखील करण्यात आली  853 ग्रॅम कोकेन जप्त करण्यात आलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोड अन् 60 पेक्षा जास्त जण अटकेत; नोएडाम...

भारत