Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलगी गर्भवती, DNA चाचणीत वडीलांचा भांडाफोड; कोर्टात काय घडलं?

Mumbai Crime: बाप लेकीचं नातं जगातील पवित्र नात्यांपैकी एक म्हणून ओळखलं जातं. या नात्यात विश्वास, प्रेम, समर्पण अशा सर्व भावना असतात. पण बाप लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणाच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. आता या घटनेत आता नवी अपडेट आलीय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील विशेष पोक्सो न्यायालयाने 53 वर्षीय आरोपीला शिक्षा सुनावलीय. त्याने आपल्या 15 वर्षीय मुलीवर 2018 ते 2020 या कालावधीत वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती केले होते.
मुलीने भावनिक दबाव आणि कौटुंबिक प्रभावामुळे आपले सुरुवातीचे विधान मागे घेतले होते. पण आपल्याला भीती दाखवण्यात आली होती. तसेच मानसिक त्रास देण्यात आल्याची कबुली पीडित मुलीने दिली. यानंतर दिली. न्यायालयाने वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य देत दोषीवर 5 लाख रुपयांचा दंडही लावण्यात आला. हा खर्च पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार आहे.
रेबेका समरवेल यांच्या अहवालानुसार, हे प्रकरण अतिशय दुर्मीळ आहे. याच न्यायालयाने 29 आणि 27 वर्षीय दोन पुरुषांना फक्त सहा महिन्यांची साधी शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी 2019 मध्ये अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते. रागाच्या भरात आपण वडिलांना खोट्या प्रकरणात फसवले होते, असे सुरुवातीला मुलीने न्यायालयासमोर सांगितले होते.
मात्र डीएनए तपासणीत मात्र वडील दोषी असल्याचे निश्चित झाले. वैज्ञानिक निष्कर्ष हे मुलीच्या सुरुवातीच्या विधानांना दुडोरा देतात. आणि नंतरच्या विधानांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहेत, असे न्यायमूर्ति सबीना ए. मलिक यांनी म्हटले.
दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील रायवर तालुक्यातील 30 वर्षीय तरुणाला वडिलांच्या हत्येच्या आरोपात कठोर आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा झालीय. भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाव यांनी शनिवारी हा निकाल दिला. दोषी दिनेश बरेलाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये वाद झाल्यानंतर वडिलांची लाकडी दांडक्याने हत्या केली होती. जळगाव पोलिसांच्या माहितीनुसार, 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी घडलेल्या या घटनेत दिनेशने क्रोधातून हा कृत्य केले. न्यायालयाने त्याच्यावर 1000 रुपयांचा दंडही ठोठावलाय. दंड न भरल्यास आरोपीला एका महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
या दोन्ही प्रकरणांतून न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतलीय. मुंबई प्रकरणात डीएनएसारख्या आधुनिक पुराव्यांचा वापर करून न्याय मिळवण्यात यश आलय तर नाशिक प्रकरणात पारंपरिक पुराव्यांनी दोष सिद्ध झाला. अशा निर्णयांमुळे समाजात बालहक्क आणि कौटुंबिक शांततेची जागृती निर्माण होते, मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी सामाजिक जागरूकता आणि तातडीची मदत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होतंय.
