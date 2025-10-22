English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलगी गर्भवती, DNA चाचणीत वडीलांचा भांडाफोड; कोर्टात काय घडलं?

Mumbai Crime: बाप लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणाच्या धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 22, 2025, 11:54 AM IST
Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलगी गर्भवती, DNA चाचणीत वडीलांचा भांडाफोड; कोर्टात काय घडलं?
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार

Mumbai Crime: बाप लेकीचं नातं जगातील पवित्र नात्यांपैकी एक म्हणून ओळखलं जातं. या नात्यात विश्वास, प्रेम, समर्पण अशा सर्व भावना असतात. पण बाप लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणाच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. आता या  घटनेत आता नवी अपडेट आलीय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुंबईतील विशेष पोक्सो न्यायालयाने 53 वर्षीय आरोपीला शिक्षा सुनावलीय. त्याने आपल्या 15 वर्षीय मुलीवर 2018 ते 2020 या कालावधीत वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती केले होते. 

सुरुवातीचे विधान बदलले  

मुलीने भावनिक दबाव आणि कौटुंबिक प्रभावामुळे आपले सुरुवातीचे विधान मागे घेतले होते. पण आपल्याला भीती दाखवण्यात आली होती. तसेच मानसिक त्रास देण्यात आल्याची कबुली पीडित मुलीने दिली. यानंतर दिली. न्यायालयाने वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य देत दोषीवर 5 लाख रुपयांचा दंडही लावण्यात आला. हा खर्च पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार आहे. 

दुर्मीळ प्रकरणातील शिक्षा

रेबेका समरवेल यांच्या अहवालानुसार, हे प्रकरण अतिशय दुर्मीळ आहे. याच न्यायालयाने 29 आणि 27 वर्षीय दोन पुरुषांना फक्त सहा महिन्यांची साधी शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी 2019 मध्ये अल्पवयीन मुलीच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते. रागाच्या भरात आपण वडिलांना खोट्या प्रकरणात फसवले होते, असे सुरुवातीला  मुलीने न्यायालयासमोर सांगितले होते.  

डीएनए तपासणीत वडील दोषी 

मात्र डीएनए तपासणीत मात्र वडील दोषी असल्याचे निश्चित झाले. वैज्ञानिक निष्कर्ष हे मुलीच्या सुरुवातीच्या विधानांना दुडोरा देतात. आणि नंतरच्या विधानांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहेत, असे न्यायमूर्ति सबीना ए. मलिक यांनी म्हटले.

नाशिकमध्ये वडिलांच्या हत्येचे प्रकरण

दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील रायवर तालुक्यातील 30 वर्षीय तरुणाला वडिलांच्या हत्येच्या आरोपात कठोर आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा झालीय. भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाव यांनी शनिवारी हा निकाल दिला. दोषी दिनेश बरेलाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये वाद झाल्यानंतर वडिलांची लाकडी दांडक्याने हत्या केली होती. जळगाव पोलिसांच्या माहितीनुसार, 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी घडलेल्या या घटनेत दिनेशने क्रोधातून हा कृत्य केले. न्यायालयाने त्याच्यावर 1000 रुपयांचा दंडही ठोठावलाय. दंड न भरल्यास आरोपीला एका महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे. 

सामाजिक जागरूकतेची गरज 

या दोन्ही प्रकरणांतून न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतलीय. मुंबई प्रकरणात डीएनएसारख्या आधुनिक पुराव्यांचा वापर करून न्याय मिळवण्यात यश आलय तर नाशिक प्रकरणात पारंपरिक पुराव्यांनी दोष सिद्ध झाला. अशा निर्णयांमुळे समाजात बालहक्क आणि कौटुंबिक शांततेची जागृती निर्माण होते,  मात्र अशा घटना रोखण्यासाठी सामाजिक जागरूकता आणि तातडीची मदत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होतंय.

FAQ

प्रश्न: मुंबईतील पोक्सो प्रकरणात वडिलांना कोणती शिक्षा झाली आणि का?

उत्तर: मुंबईच्या विशेष पोक्सो न्यायालयाने ५३ वर्षीय वडिलांना १५ वर्षीय मुलीवर २०१८ ते २०२० दरम्यान अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याबद्दल आजीवन तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. डीएनए पुराव्याने त्यांचा दोष सिद्ध झाला.

प्रश्न: नाशिकमधील हत्या प्रकरणात दोषीला कोणती शिक्षा मिळाली?

उत्तर: नाशिकच्या रायवर तालुक्यातील ३० वर्षीय दिनेश बरेलाला वडिलांच्या हत्येसाठी कठोर आजीवन तुरुंगवास आणि १,००० रुपये दंडाची शिक्षा झाली. दंड न भरल्यास एका महिन्याची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल.

प्रश्न: मुंबई प्रकरणात मुलीच्या बदललेल्या बयानाचा निकालावर परिणाम का झाला नाही?

उत्तर: मुलीने भावनिक दबाव आणि भीतीमुळे बयान बदलले होते, परंतु डीएनए तपासणीत वडीलच दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. न्यायमूर्तींनी वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य दिले, कारण ते सुरुवातीच्या विधानांशी सुसंगत आणि विश्वासार्ह होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

