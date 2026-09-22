मुंबईत गणेशोत्सवात खळबळ! ‘रागाने का पाहिलं?’ म्हणत 7 जणांचा मंडळ अध्यक्षावर हल्ला; अखेर जीव गेला

मुंबईतील गणेशोत्सवाचा उत्साह सुरू असतानाच घाटकोपर परिसरातून धक्कादायक हत्या प्रकरण समोर आलं आहे. घाटकोपर पूर्वेकडील कामराजनगर परिसरात किरकोळ वादाचं पर्यवसान थेट हत्येत झाल्याची घटना घडली. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या अध्यक्षावर सात जणांच्या टोळक्याने धारदार शस्त्रांनी हल्ला केल्याचा आरोप आहे. गंभीर जखमी झालेल्या मंडळ अध्यक्षाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी पंतनगर पोलिसांनी सात संशयित आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवाच्या काळात कामराजनगर परिसरात काही तरुण एकत्र उभे होते. त्यावेळी मृत मंडळ अध्यक्ष आणि आरोपींपैकी एकाची नजरानजर झाली. या नजरानजरीचा गैरसमज झाल्याने ‘तू आमच्याकडे रागाने का पाहतोस?’ असा सवाल करण्यात आला. सुरुवातीला किरकोळ वाटणारा हा वाद काही वेळातच वाढला. त्यानंतर आरोपींनी मंडळ अध्यक्षाशी वाद घालत त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेला वाद इतका टोकाला गेला की त्यात एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला.
वाद सुरू झाल्यानंतर सात जणांच्या टोळक्याने मंडळ अध्यक्षावर हल्ला केल्याचं समोर आलं आहे. हल्लेखोरांकडे धारदार शस्त्रं आणि चॉपर असल्याचं वृत्त आहे. आरोपींनी पीडिताच्या छातीसह शरीराच्या इतर भागांवर वार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे परिसरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. गणेशोत्सवासाठी नागरिकांची वर्दळ असलेल्या परिसरातच हा प्रकार घडल्याने घटनेची गंभीरता आणखी वाढली.
हल्ल्याची माहिती मिळताच पंतनगर पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. गंभीर जखमी अवस्थेत मंडळ अध्यक्षाला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. उपचार सुरू करण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या आनंदाच्या वातावरणावर या घटनेने दु:खाची छाया पसरली. परिसरातील नागरिकांमध्येही या घटनेबाबत चिंता आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या सातही जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर पोलिस कोठडी देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध वृत्तांतांमध्ये आहे. आता या हल्ल्यामागे नेमकं कारण काय होतं, हल्ल्याचं पूर्वनियोजन होतं का आणि हल्ल्यात वापरलेली शस्त्रं कुठून आणण्यात आली, यासह विविध बाबींचा तपास केला जात आहे.
मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असताना घाटकोपरमधील या घटनेने उत्सवाच्या काळातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला आहे.सध्या पंतनगर पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून अटकेत असलेल्या आरोपींकडून घटनेबाबत अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकरणातील पुढील तपासातून हत्येचं नेमकं कारण आणि हल्ल्याची पार्श्वभूमी अधिक स्पष्ट होणार आहे.