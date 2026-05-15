13 वर्षांची मुलगी गरोदर! बेकरीवर खाऊ घेण्यास येणाऱ्या चिमुकलीसोबत 31 वर्षीय नराधमाचं दुष्कृत्य

Mumbai News : महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, ठिकठिकाणहून समोर येणाऱ्या अशाच काही घटना असंख्य प्रश्न उपस्थित करून जातात. त्यातच आता एक धक्कादायक उलगडा पोहोचला आहे.
Mumbai News : नसरापूरच्या घटनेबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रातून संतापाची लाट उसळलेली असतानाच आता मायानगरी मुंबईतही लहान मुलं आणि महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतून नुकतंच एक धक्कादायक आणि किळसवाणं प्रकरण समोर आलं आहे. जिथं 13 वर्ष 8 महिने इतकं वय असणाऱ्या एका चिमुरडीवर नराधमानं 3 ते 4 वेळा लैंगिक अत्याचार केला.
विक्रोळी येथील पार्कसाईट पोलीस ठाण्यात या घटनेनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्यानंतर आरोपी नफिस अहमद अब्दुल रहमान उर्फ सलमान या 31 वर्षीय नराधमाकडून चिमुरडीवर बलात्कार करण्यात आल्याची हादरवणारी माहिती समोर आली. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार पीडित चिमुरडी अनेकदा आरोपीच्या बेकरीवर खाऊ घेण्यास जायची. त्यातवेळी तिच्यावर वाईट नजर ठेवून भुरळ पाडून बेकरीमागे असणाऱ्या त्याच्या घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. ही कृत्य केल्यानंतर 'तुला मारून टाकेन, गप्प बस' असं म्हणत मुलीला हा नराधम धमकी द्यायचा.
काही दिवसांपूर्वी चिमुरडीने सफरचंद खाल्लं आणि अचानक तिच्या पोटात दुखू लागलं. उपचारासाठी म्हणून पालकांनी डॉक्टरकडे नेलं असता ती गरोदर असल्याचं समजलं आणि पायाखालची जमीन सरकली. तिला तात्काळ राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथं तिच्यावर उपचार सुरु असून आरोपी अटकेत आहे. सदर प्रकरणात आरोपीवर POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विक्रोळीतील या घटनेबाबत नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. 'विक्रोळी पार्कसाईट येथे अवघ्या साडेतेरा वर्षांच्या मुलीवर सलमान नावाच्या ह****ने गेल्या तीन महिन्यांपासून जीवे मारण्याची धमकी देत वारंवार अत्याचार केला. आईला संशय आल्याने डॉक्टरांकडे नेले असता मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले आज पीडित मुलीच्या परिवाराची भेट घेतली.
त्या माऊलीने धाडस दाखवत तात्काळ पोलिस स्टेशन गाठले. पोलिसांनी FIR दाखल करत आरोपीला तात्काळ अटक केली. या प्रकरणात फॉरेन्सिक पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून देवाभाऊंच्या दूरदृष्टीमुळे आपल्याकडे ही यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्या हरामखोराला कठोर शासन होईलच…', असं आश्वासन वाघ यांनी दिलं. नसरापूर येथील घटना, त्यामागोमाग पुण्यात आजोबाकडून नातीवर झालेला अत्याचाराचा प्रयत्न आणि आता मुंबईतील घटना पाहता या संपूर्ण परिस्थितीवर कायदा आणि शासन नेमकं कोणती कारवाई करतं आणि महिला सुरक्षिततेसाठी कोणती पावलं उचलतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.