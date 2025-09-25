English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बहीण घरात असतानाच मद्यपी वडील अन् आजोबांना संपवलं, त्यानंतर... मुंबईतील थरारक घटना

Mumbai Crime News: घरात हा तरुण त्याचे वडील, आजोबा आणि बहिणीसोबत वास्तव्यास होता. मंगळवारी रात्री त्यांच्या घरात थरारक घटनाक्रम घडला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 25, 2025, 12:40 PM IST
बहीण घरात असतानाच मद्यपी वडील अन् आजोबांना संपवलं, त्यानंतर... मुंबईतील थरारक घटना
पोलिसांनी दिली घटनाक्रमची माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Crime News: मुंबईमधील एमआयडीसी परिसरामध्ये मंगळवारी रात्री एक विचित्र घटना घडली. एका 23 वर्षीय तरुणाने त्याच्या 50 वर्षीय वडील आणि 75 वर्षीय आजोबांची निर्घृण हत्या केली. या तरुणाने काकांवरही चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात तरुणाचा चुलताही गंभीर जखमी झाला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आरोपीने हा हल्ला केल्यानंतर राग शांत झाल्यावर स्वत: पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आत्मसमर्पण केलं. आरोपीचं नाव चेतन भत्रे असं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वडील आणि आजोबांचा दारु पिऊन वाद

चेतन हा अंधेरी पूर्वमधील तक्षशिला नावाच्या इमारतीमध्ये वास्तव्यास आहे. त्याचे वडील मनोज (50) आणि आजोबा बाबू भत्रे (75) अशी मयत व्यक्तींची नावं आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडील आणि आजोबा रोज रात्री मद्यपान करुन घरी यायचे आणि एकमेकांशी भांडायचे. त्यामुळे चेतन या दोघांवरही नाराज होता. चेतन या दोघांबरोबरच त्याच्या बहिणीसोबत राहत होता. वडील आणि आजोबांच्या वादाचा त्याच्यासोबत त्याच्या बहिणीलाही त्रास व्हायचा.

मंगळवारी रात्री नेमकं घडलं काय?

मंगळवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास चेतन घरी असताना त्याचे वडील आणि आजोबा पुन्हा वाद घालू लागले. भांडण वाढल्याने चेतनचाच राग अनावर झाला. त्याने स्वयंपाकघरातून चाकू उचलला आणि वडील मनोज यांच्या गळ्यावरुन फिरवला. वडिलांवर हल्ला करताना त्याचे आजोबा त्याला पकडण्यासाठी आले असता चेतनने त्यांच्याही गळ्यावर चाकू फिरवला. दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. त्यावेळी चेतनचे काका अनिल यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संतापलेल्या चेतनने त्यांच्यावरही चाकूने हल्ला केला. मात्र हातपाय मारुन ते चेतनच्या तावडीतून सुटले आणि घराबाहेर पळून गेल्याने त्यांचा जीव वाचला. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा केले आहेत. 

गुन्हा दाखल

परिमंडळ 10 चे पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. तसेच जखमी काका अनिल यांच्यावर नायर रुग्णालयात उपचार सुरु असून त्यांचाही जबाब नोंदवण्यात येणार आहे.

FAQ

प्रश्न : ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
उत्तर: ही विचित्र घटना मुंबईमधील एमआयडीसी परिसरात मंगळवारी रात्री घडली. आरोपी चेतन भत्रे हा अंधेरी पूर्वेतील तक्षशिला नावाच्या इमारतीमध्ये वास्तव्य करतो.

प्रश्न : आरोपीने कोणाच्या हत्या केल्या आणि कोणाला जखमी केलं?
उत्तर: 23 वर्षीय आरोपी चेतन भत्रे याने त्याच्या 50 वर्षीय वडिलांचा (मनोज भत्रे) आणि 75 वर्षीय आजोबांचा (बाबू भत्रे) निर्घृण हत्या केली. तसेच, त्याच्या काकांवर (अनिल भत्रे) चाकूने हल्ला केला, ज्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले.

प्रश्न : या हत्याकांडामागे कारण काय होते?
उत्तर: चेतनचे वडील आणि आजोबा रोज रात्री मद्यपान करून घरी यायचे आणि एकमेकांशी भांडायचे. या वादांमुळे चेतन आणि त्याची बहीण दोघांनाही त्रास होत असे. मंगळवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा वाद झाल्याने चेतनचा राग अनावर झाला.

प्रश्न : मंगळवारी रात्री नेमकं काय घडलं?
उत्तर: वडील आणि आजोबांच्या वादानंतर चेतनने स्वयंपाकघरातून चाकू उचलला आणि वडिलांच्या गळ्यावर फिरवला. आजोबा त्याला थांबवण्यासाठी आले असता त्यांच्यावरही हल्ला केला. दोघेही रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. काका अनिल यांनी चेतनला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण चेतनने त्यांच्यावरही चाकूने हल्ला केला. अनिल मात्र हात-पाय मारून सुटले आणि घराबाहेर पळून गेले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Mumbai crime newscrime newsfatherGrandfathersurrender

इतर बातम्या

उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले, सो...

भारत