/Mumbai : नेस्को प्रकरणाची पुनरावृत्ती! वरळीतील Music कॉन्सर्टमध्ये 28 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; ड्रग्ज नव्हे वेगळंच कारण, पोलिसांकडून मोठा खुलासा

Mumbai Crime News : मुंबईतील वरळी डोममधील लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे खळबळ माजली आहे. शनिवारी रात्री लाईव्ह म्युझिकच्या कॉन्सर्टचं आयोजन आलं होतं ज्यात हजारो तरुण तरुणी आले होते. यावेळी 28 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. काही महिन्यांपूर्वी गोरेगावमधील नेस्कोमध्येही अशीच घटना घडली होती. त्यावेळी तरुणाने ड्रग्जचं अतिसेवन केल्यामुळे मृत्यू झाल्याच तपासातून समोर आलंय. त्यामुळे वरळीमध्येही तसंच काही घडलं का असा संशय मुंबई पोलिसांना आला होता. ड्रग्ज सेवनामुळे मृत्यू झाला आहे का याबाबतही तपास करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत तरुणाने अति मद्यपान केल्याचं चौकशीत समोर आलं आहे. तर त्याने ड्रग्जचं सेवन केल्याचा कुठलाही पुरावा मिळाला नाही.
मुंबई पोलिसांनी वरळीमधील तरुणाचा मृत्यू कशामुळे झाला याचं कारण समोर आलंय. म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान तरुणाला कार्डियाक अरेस्ट अर्थात हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे झाल्याच समोर आलंय. पोलिसांनी सांगितलं की, तरुणाने मद्यपानाचे अतिसेवन केलं होतं. त्यासोबत त्याने एनर्जी ड्रिंकही घेतलं होतं. प्राथमिक अहवालानुसार हृदयविकाराच्या धक्क्याने तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितलंय. या तरुणाचं नाव वृषभ गांगुर्डे असं तो माहीमचा रहिवासी होता.
Mumbai, Maharashtra: Mumbai Police has tightened security at the NSCI Worli Dome after a person died under suspicious circumstances during a live music concert. Police personnel have been deployed, strict surveillance is in place, and an investigation into the incident is… pic.twitter.com/42OytCk8aJ— IANS (@ians_india) June 7, 2026
पोलिसांनी सांगितलं की, वृषभ गांगुर्डे या तरुणासोबत अजून एका तरुणाची प्रकृती अस्वस्थ झाली होती. त्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. म्युझिक कॉन्सर्टद आनंद लुटताना त्यांनी अतिमद्यपान केलं होतं. त्या गर्दीत त्या दोघांचा श्वास गुदमरल्यासारखं वाटलं. त्यानंतर वृषभचा मृत्यू झाला, असं सांगण्यात आलं.
A 28-year-old man, Vrishabh Mahendra Gangurde, died under suspicious circumstances during a live music concert at NSCI Worli Dome. He had consumed excessive alcohol with friends and fell ill along with a female friend, who is now stable. Police have not confirmed the cause of… pic.twitter.com/6PkXG1M5Dp— IANS (@ians_india) June 7, 2026
दरम्यान गोरेगावर नेस्को मैदानातील घटना ताजी असताना वरळी डोम मधील म्युझिक कॉन्सर्टला पोलिसांनी परवानगी दिली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. पण आयोजकांनी थेट वरिष्ठ पातळीवरून हा कॉन्सर्टसाठी परवानगी मागितली. त्यामुळे आता या गर्दीवरून अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. तरदुसरीकडे घटनास्थळी आता मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे.