English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

17 वर्षीय मुलाला घाबरुन 33 वर्षीय व्यक्तीची बेडरुममधून उडी, विचित्र कारण समोर; मुंबई पोलिसांना CCTV मध्ये...

Mumbai Crime News: मुंबईमध्ये एका अत्यंत विचित्र प्रकारामुळे खळबळ उडाली असून तीन अल्पवयीन मुलांनी धमकावल्याने एका 33 वर्षीय इसमाने स्वत:ला संपवल्याचं समोर आलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 17, 2025, 10:19 AM IST
17 वर्षीय मुलाला घाबरुन 33 वर्षीय व्यक्तीची बेडरुममधून उडी, विचित्र कारण समोर; मुंबई पोलिसांना CCTV मध्ये...
कुर्ला येथे घडला हा विचित्र प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Mumbai Crime News: वयाने एखाद्या मोठा व्यक्तीने अल्पवयीन मुलांची हत्या केली किंवा त्याच्यावर अत्याचार केल्याच्या बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या, वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील. मात्र मुंबईत एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडला असून या घटनेचं गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न मुंबई पोलीसही करत आहेत. या घटनेमुळे तीन अल्पवयीन मुलांमुळे एका 33 वर्षीय इसमाने आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडलाय. नक्की काय तपशील समोर आलाय ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे आणि काय घडलं?

मुंबईमधील कुर्ला येथे ही गोंधळवून टाकणारी घटना आहे. येथील एका 33 वर्षीय इसमाने निर्जन इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केली आहे. एका 17 वर्षीय मुलाकडून वारंवार धमकावलं जात असल्याने घाबरलेल्या या इसमाने स्वत:ला संपवलं. कुर्ल्यातील विनोबा भावे नगर पोलिसांनी आत्महत्येबरोबरच वेगवेगळ्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 9 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1 वाजून 25 मिनिटांनी त्यांना आलेल्या एका फोन कॉलवर किरोळ रोडवरील इमारत क्रमांक 9 वरुन एका व्यक्तीने उडी मारल्याची माहिती मिळाली. या व्यक्तीला राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथे त्याला मृत घोषित केल्याचं अपघातासंदर्भात पोलिसांनी नोंदवलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

तपासात नेमकं काय सापडलं?

तपासादरम्यान पोलिसांना अनेक बिअरच्या रिकाम्या बाटल्यासोबतच काही तुटलेल्या बाटल्याही पाचव्या मजल्यावर आढळून आल्या. याचसोबत काही कपडेही पोलिसांना सापडली. ही कपडे मयत व्यक्तीचीच असल्याचं सांगितलं जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मयत व्यक्ती एका तरुण अल्पवयीन मुलासोबत इमारतीत प्रवेश करताना दिसत आहे. एका डेटींग अॅप्लिकेशनवरुन यांची भेट झालेली आणि पैशांसाठी दुसऱ्या तरुणाशी भेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अल्पवयीन तरुण या व्यक्तीला इमारतीत घेऊन आलेला. या मुलाने दोन मित्रांच्या मदतीने या व्यक्तीला तुटलेल्या बाटलीने हल्ला करण्याची धमकी देत तुझी खासगी माहिती उघड करु, तुझी सर्व गुपितं सर्वांसमोर आणू असं म्हणत पैशांची मागणी केली.

अल्पवयीन म्हणून खटला चालणार

आपल्यावर हल्ला होईल, आपली बदनमी होईल या भीतीने इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील बेडरुममधून इसमाने खाली उडी मारली. या प्रकरणात पोलिसांनी तिन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी केली आहे. पोलिसांनी या मुलांविरोधात आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याबरोबर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या तरुणांविरोधात बाल सुधारणा कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. सर्व आरोपी हे 18 वर्षांखालील असल्याने त्यांच्यासंदर्भातील कोणताही तपशील पोलिसांनी उघड केलेला नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Mumbai33 year old mandiesBlackmailminor

इतर बातम्या

4670 कोटींना कंपनी विकून निवृत्त झाल्यानंतर कंटाळा आल्याने...

विश्व