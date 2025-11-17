17 वर्षीय मुलाला घाबरुन 33 वर्षीय व्यक्तीची बेडरुममधून उडी, विचित्र कारण समोर; मुंबई पोलिसांना CCTV मध्ये...

Mumbai Crime News: वयाने एखाद्या मोठा व्यक्तीने अल्पवयीन मुलांची हत्या केली किंवा त्याच्यावर अत्याचार केल्याच्या बातम्या तुम्ही यापूर्वी ऐकल्या, वाचल्या किंवा पाहिल्या असतील. मात्र मुंबईत एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडला असून या घटनेचं गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न मुंबई पोलीसही करत आहेत. या घटनेमुळे तीन अल्पवयीन मुलांमुळे एका 33 वर्षीय इसमाने आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडलाय. नक्की काय तपशील समोर आलाय ते पाहूयात...
मुंबईमधील कुर्ला येथे ही गोंधळवून टाकणारी घटना आहे. येथील एका 33 वर्षीय इसमाने निर्जन इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केली आहे. एका 17 वर्षीय मुलाकडून वारंवार धमकावलं जात असल्याने घाबरलेल्या या इसमाने स्वत:ला संपवलं. कुर्ल्यातील विनोबा भावे नगर पोलिसांनी आत्महत्येबरोबरच वेगवेगळ्या कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 9 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1 वाजून 25 मिनिटांनी त्यांना आलेल्या एका फोन कॉलवर किरोळ रोडवरील इमारत क्रमांक 9 वरुन एका व्यक्तीने उडी मारल्याची माहिती मिळाली. या व्यक्तीला राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथे त्याला मृत घोषित केल्याचं अपघातासंदर्भात पोलिसांनी नोंदवलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
तपासादरम्यान पोलिसांना अनेक बिअरच्या रिकाम्या बाटल्यासोबतच काही तुटलेल्या बाटल्याही पाचव्या मजल्यावर आढळून आल्या. याचसोबत काही कपडेही पोलिसांना सापडली. ही कपडे मयत व्यक्तीचीच असल्याचं सांगितलं जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मयत व्यक्ती एका तरुण अल्पवयीन मुलासोबत इमारतीत प्रवेश करताना दिसत आहे. एका डेटींग अॅप्लिकेशनवरुन यांची भेट झालेली आणि पैशांसाठी दुसऱ्या तरुणाशी भेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अल्पवयीन तरुण या व्यक्तीला इमारतीत घेऊन आलेला. या मुलाने दोन मित्रांच्या मदतीने या व्यक्तीला तुटलेल्या बाटलीने हल्ला करण्याची धमकी देत तुझी खासगी माहिती उघड करु, तुझी सर्व गुपितं सर्वांसमोर आणू असं म्हणत पैशांची मागणी केली.
आपल्यावर हल्ला होईल, आपली बदनमी होईल या भीतीने इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील बेडरुममधून इसमाने खाली उडी मारली. या प्रकरणात पोलिसांनी तिन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी केली आहे. पोलिसांनी या मुलांविरोधात आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याबरोबर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या तरुणांविरोधात बाल सुधारणा कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. सर्व आरोपी हे 18 वर्षांखालील असल्याने त्यांच्यासंदर्भातील कोणताही तपशील पोलिसांनी उघड केलेला नाही.