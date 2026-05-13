VIP सिमकार्ड, प्रत्येक शहरात गर्लफ्रेंड...'लाईव्ह लोकेशन देतो, पकडून दाखवा'; चॅलेंज देत पळ काढणारा भामटा पोलिसांच्या ताब्यात

Mumbai News : मुंबई शहरात दर दिवशी असंख्य घटना, असंख्य घडामोडी आणि तितकेच गैरप्रकार घडतात ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून राहावी यासाठी दक्ष असणाऱ्या पोलिसांनाही चॅलेंज दिल्याची एक घटना समोर आली. पुढे काय घडलं? पाहा...
Mumbai Crime News : देशात, राज्यात आणि शहरात दर दिवशी अशा घटना घडतात ज्या अनेकदा यंत्रणांनाही हादरवून सोडतात. बऱ्याचदा या घटनांतून गुन्ह्याचा सुगावा लागतो आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगारीचं हे जाळं कुठवर पसरलं आहे याचा अंदाज डोक्याला झिणझिण्या आणतो. मुंबई पोलिसांसमोर असंच एक प्रकरण आलं, ज्यामध्ये चक्क एकता भामट्यानं पोलिसांनाच चॅलेंज दिलं. लाईव्ह लोकेशन दोते, पकडून दाखवा... असं म्हणत पोलिसांना आव्हान देताच सरतेशेवटी हा सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या हाताला लागलाच. त्याचा पकडण्याचा थरार नेमका कसा होता इथपासून त्यानं कोणता गुन्हा केला आहे याबाबतचा खुलासा होताच मुंबई शहरातील गुन्ह्याचं आणखी एक रुप समोर आलं.
बनावट कागदपत्र अन् लाखोंच्या किमतीत सिमकार्डची विक्री
मुंबईतून फसवेगिरीची एक अशी घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये व्होडाफोन सिमकार्ड गॅलरीमध्ये पद्धतशीर ओळखी करून तिथं अशी व्यवस्था करून ठेवायची की विकलेल्या व्हीआयपी नंबरची माहिती मिळवायची. पुढं सदर व्यक्तिच्या नावाने बनावट कागदपत्र बनवच त्या व्हीआयपी नंबरचं सिमकार्ड 30 ते 40 लाखांत इतरांना विकून फसवणूक केली जात असल्याचं हे प्रकरण. मुंबईतील डी. बी. मार्ग पोलिसांनी अत्यंत थरारक कारवाईत या गुन्हेगाराच्या मुसक्या आवळल्या. दक्ष अग्रवाल असं या तरुणाचं नाव असून, त्याचं वय 37 वर्ष असल्याचं सांगण्यात येतं. घटस्फोटित असणाऱ्या दक्षच्या देशाच्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अनेक गर्लफ्रेंड असल्याची माहिती तपासातून समोर आली. त्यांचीही फसवणूक करून त्यानं पैसे लाटल्याची बाब उघडकीस आली.
पोलिसांनाच दिलेलं चॅलेंज
दक्षचा मागोवा काढण्याचं आव्हान पोलिसांपुढं होतं, कारण तो सतत सिमकार्ड आणि राहण्याची ठिकाणं बदलत होता. याआधी त्यानं बंगळुरू पोलिसांनाही चकवा दिला. मात्र, मुंबई पोलिसांना, '24 तासांचं लाईव्ह लोकेशन देतो, पकडून दाखवा' असं चॅलेंज त्यानं दिलं आणि इथूनच थराराला वेग मिळाला. पोलिसांनी हे चॅलेंज स्वीकारत सर्व यंत्रणा कामाला लावली आणि कौशल्य पणाला लावत दक्षला अहमदाबादला जाऊन बेड्या ठोकल्या.
कशी केली फसवणूक?
ग्रॅण्ट रोडच्या एका व्यावसायिकाचा व्हीआयपी नंबर अचानक बंद झाला. ज्यामुळं त्यांनी नजीकच्या नवजीवन कॉर्नर व्होडाफोन गॅलरीमध्ये चौकशी केलीय तिथं त्यांचा व्हीआयपी क्रमांक हा संमतीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीच्या वापरात असल्याचं लक्षात आलं. प्रत्यक्षात फिर्यादीच्या कंपनीचं बनावट लेटरहेड आणि स्वाक्षरीच्या सहाय्यानं आरोपीनं ते ते पुरावे गॅलरीत दिले. पुढं या गैरप्रकारासाठी गॅलरीत काम करणाऱ्या काहींना हाताशी घेत तो व्हीआयपी नंबर तब्बल 35 लाखांत दीपेश तिवारी याला विकला. सिमकार्डची फेरफार हे पहिलं प्रकरण नाही. दक्षनं या सिमकार्ड गॅलरीत 'सेटिंग' लावून शेकडो व्हीआयपी नंबर बनावट कागदपत्रांच्या मदतीनं 30 ते 40 लाखांना विकले. दक्षनं केलेली ही फसवणूक आणि या एकंदर प्रकरणाच्या तपासातून समोर आलेले धागेदोरे पाहता हे जाळं नेमकं कुठवर पोहोचलं आहे आणि त्यात कोणाकोणाचा हात आहे याचाच तपास घेतला जात आहे.