'मुलीला पाठव, कर्ज माफ करतो', म्हणत कर्जवसुलीच्या नावाखाली रिकवरी एजंट महिलेचा छळ

Mumbai Crime News : कर्ज देण्यासाठी ज्या कंपन्या हात धुवून ग्राहकांच्या मागे लागलेल्या असतात त्याच कंपन्या कर्ज वसुलीसाठीसुद्धा हफ्ता थकल्यास ग्राहकांना हैराण करून सोडतात. अशाच एका धक्कादायक प्रकरणाचा खुलासा नुकताच करण्यात आला. जिथं एका मराठी महिलेनं परप्रांतीय लोन रिकव्हरी एजंटवर छळाचा आरोप केला.
अंधेरीत कर्जवसुलीच्या नावाखाली परप्रांतीय रिकवरी एजंट कडून मराठी महिलेच्या छळाचा आरोप केला आहे. अंधेरी पूर्वेत कर्जवसुलीच्या नावाखाली महिलेकडून हा गंभीर आरोप केला असून, अतिशय नामांकित अशा कंपनीसाठी हा एजंट काम करत असल्याचं तिनं सांगितलं. ज्याच्यावर महिलेनं आक्षेपार्ह आणि अश्लील भाषा वापरण्यात आल्याची माहिती महिलेनं तक्रारीत दिली.
"मुलीला पाठव, कर्ज माफ करतो" असं म्हणत शरीरिक सुखाची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप या महिलेनं केला. इतकंच नव्हे तर, महिलेसह कुटुंबीयांनाही त्यानं वारंवार फोन आणि धमकीवजा मेसेज पाठवून कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला. नातेवाईकांचे मोबाईल क्रमांक आणि वैयक्तिक माहिती मिळाल्याने गोपनीयतेच्या भंगाचा आरोपही या प्रकरणी कंपनीवर करण्यात आला.
सदर प्रकरणी महिलेनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेतल्यानंतर तातडीनं यासंदर्भात पोलिसांकडून कारवाईची मागणी जोर धरू लागली. मनसेकडून आरोपी आणि संबंधित कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी उलचून धरण्यात आली. ज्यानंतर मनसे विभाग अध्यक्ष संदेश देसाई यांनी पोलिसांना तात्काळ कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.
अंधेरीतील या कर्जवसुली प्रकरणातील संबंधित रिकव्हरी एजंट परप्रांतीय असल्याचा तक्रारदारांचा दावा असून, या घटनेमुळं पुन्हा एकदा महिला सन्मान आणि कर्जवसुलीच्या पद्धतींवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. मोबाईल क्रमांकांच्या आधारे संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी हो असून, एमआयडीसी पोलिसांकडून तक्रारीची पडताळणी आणि आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.
कर्ज घेतल्यानंतर अनेकदा ग्राहकांकडून कर्जवसुलीसाठी एजंट संपर्क साधतात. कर्जाचा हप्ता चुकला किंवा त्यास दिरंगाई झाल्यास संपर्क साधला जातो. मात्र, अशा परिस्थितीमध्ये ग्राहकांची गोपनीयता, त्यांची सुरक्षितता सर्वतोपरी महत्त्वाची असून, रिकव्हरी एजंट कोणत्याही कर्जदाराला किंवा त्याच्या कुटुंबाला मानसिक अथवा शारीरिक त्रास देऊ शकत नाहीत. इतकंच नव्हे तर ग्राहकांशी अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी धमकीवजा भाषेत बोलणंसुद्धा एजंटना महागात पडू शकतं.