मुंबई हादरली! लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे ट्रेनच्या टॉयलेटमध्ये कचऱ्याच्या डब्यात सापडला 7 वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह

Mumbai Crime News: मुंबईच्या लोकमान्य तिलक टर्मिनस येथे एक्सप्रेस ट्रेनच्या टॉयलेटमध्ये सापडला 7 वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह सापडला आहे. प्रवाशांना हा मृतदेह पाहिल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच. रेल्वे पोलिस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. या मुलीची हत्या करण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेल्वे स्थानकात मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसच्या एसी कोचच्या शौचालयातील कचऱ्याच्या डब्यात एका सात वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आढळला आहे. ट्रेनमध्ये मृतदेह पाहून प्रवाशांना धक्का बसला. रेल्वे अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून चौकशी केली. मुलीचा मृतदेह ट्रेनच्या शौचालयातून काढून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला. प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेसच्या (ट्रेन क्रमांक 22537) एसी कोच बी2 च्या शौचालयातील कचऱ्याच्या डब्यात मुलीचा मृतदेह आढळला. मुलगी सुमारे सात वर्षांची आहे. ट्रेनच्या एसी कोच बी२ च्या शौचालयात एक कचऱ्याचा डबा ठेवण्यात आला होता. त्यात मुलीचा मृतदेह आढळला. हे पाहून प्रवाशांना धक्का बसला. रेल्वे पोलिस आणि प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली.
कुशीनगर एक्सप्रेस दुपारी 1 वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर असताना, शौचालयातील कचऱ्याच्या डब्यात मुलीचा मृतदेह आढळला. दुपारी 2:45 वाजता प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आणि पोलिस पोहोचले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. ट्रेनमधील इतर प्रवाशांना ही माहिती कळताच एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी ट्रेनच्या शौचालयातून मृतदेह बाहेर काढला आणि पोस्टमॉर्टमसाठी रुग्णालयात पाठवला. प्राथमिक तपासात मुलीचे अपहरण झाल्याचे समोर आले आहे.
मुलीचे एका नातेवाईकाने तिचे अपहरण केले होते. घटनेचे गांभीर्य समजून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात मुलीच्या मामाचा अपहरणात सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचे जबाब नोंदवले आहेत. अपहरण आणि हत्येच्या दोन्ही पैलूंचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. एसी कोचच्या शौचालयातून मुलीचा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर ट्रेन रवाना करण्यात आली. ही ट्रेन काशीला रवाना झाली. पोलिस घटनेची सखोल चौकशी करत आहेत. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघड होईल.