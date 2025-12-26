सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल मुंबईत पहिली शिक्षा; किती दंड ठोठावला पाहिलं का?

Man Convicted of Feeding Pigeons: मुंबईमध्ये मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कबुतरखाना आणि कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्याचा मु्द्दा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल बंदी घातली आहे. मात्र या बंदीच्या नियमांनुसार आता पहिल्याच शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने दोषी ठरवलेली व्यक्ती 52 वर्षांची आहे. वांद्रे येथील महानगर न्यायालयाने दादर येथील 52 वर्षीय व्यावसायिकाला सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने निकाल देताना नेमकं काय म्हटलंय ते पाहूयात...
हिंदुजा रुग्णालयाजवळील एलजे रोडवरील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना खायला दिल्याबद्दल शेठ यांनी सांगितले. पोलिसांनी म्हटले आहे की हा कायदा मानवी जीवन, आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आणतो आणि रोगांचा प्रसार होण्यास हातभार लावण्याची शक्यता आहे. "तुमच्या कृत्यामुळे मानवी जीवन, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे आणि सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे आणि त्यामुळे ते शिक्षेचे उल्लंघन आहे," असं निरिक्षण दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले. "तुम्ही बेकायदेशीरपणे किंवा निष्काळजीपणे वरील कृत्य केले आहे. या माध्यातून जीवघेण्या कोणत्याही रोगाचा संसर्ग पसरवू शकतो," असंही दंडाधिकाऱ्यांनी म्हटलं.
मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती आणि सार्वजनिक आरोग्य धोक्यामुळे ते बेकायदेशीर मानले गेले होते. जुलैमध्ये, उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी खायला देण्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सार्वजनिक आरोग्य समर्थक आणि पक्षीप्रेमी आणि काही समुदायांमध्ये जे खायला घालणे हे कर्तव्य मानतात, ज्यामुळे बरेच मतभेद निर्माण होतात, त्यांच्यात मतभेद आहेत. माहीम पोलिस ठाण्यात खटला दाखल करण्यात आला आणि एका महिन्याच्या आत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. कार्यवाही दरम्यान, शेठने आरोपांसाठी दोषी असल्याचे कबूल केले.
न्यायालयाने निकाल देताना असे म्हटले आहे की, या व्यक्तीने कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे आणि सरकारी आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे. 22 डिसेंबर रोजी वांद्रे येथील नवव्या न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही.यू. मिसाळ यांनी दादर येथील नितीन शेठ यांना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 च्या कलम 223(ब) आणि 271 अंतर्गत दोषी ठरवले.
ज्या कलमानुसार ही कारवाई करण्यात आली त्यानुसार सार्वजनिक सेवकाच्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करणे आणि जीवघेण्या कोणत्याही आजाराचा संसर्ग पसरवण्याची शक्यता असलेल्या कृतीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. या दोन्ही गुन्ह्यांवर अनुक्रमे 3 हजार रुपये आणि 2 हजार रुपये दंड ठोठावला. एकूण पाच हजार रुपये या आरोपीला दंड म्हणून भरावे लागणार आहेत.
24 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने बीएमसीला कबुतरखान्यात खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. जुलैमध्ये, शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले की, शहरातील 51 कबुतरखाने बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील. त्यानुसार अनेक कबुतरखाने बंद करुन तिथे कबुतरांना खायला देऊ नये अथवा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असं सांगण्यात आले. मात्र या निकालाविरोधात 6 ऑगस्ट रोजी, जैन गटांनी दादर कबुतरखान्यात निदर्शने केली. हे प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेलं नंतर बीएमसीने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी कबुतरखाना खाण्यास परवानगी दिली. वरळी जलाशय, अंधेरी (पश्चिम) मधील खाडीकिनारी, मुलुंड (पश्चिम) मधील खाडीच्या बाजूला, बोरिवली (पश्चिम) मधील गोराई मैदानामध्ये कबुतरांना खाऊ घालण्यास परवानगी आहे.