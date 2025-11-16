तरुणाचे अपहरण, इच्छा नसतानाही जेंडर सर्जरी करवली; मुंबईच्या मालाडमध्ये थरकाप उडवणारा प्रकार

Mumbai Crime News: मुंबईतून एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. मालाड येथील ट्रान्सजेंडर गँगकडून महाविद्यालयीन तरुणाचे अपहरण करण्यात आलं होतं. इतकंच नव्हे तर नंतर या तरुणावर जबरदस्ती लिंगबदल शस्त्रक्रियादेखील करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पीडित तरुणाने केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडमध्ये तरुणाचे अपहरण केल्यानंतर त्याच्यावर जबरदस्तीने जेंडर सर्जरी करण्यात आली. यासाठी या तरुणाला सतत ब्लॅकमेलदेखील करण्यात आल्याचा आरोप पीडित तरुणाने केला आहे. नेहा खान उर्फ नेहा इप्टे आणि तिच्या साथीदारांनी दबाव आणत व मारहाण आणि अश्लील व्हिडिओद्वारे धमकावल्याचा दावा संबंधित तरुणाने केला आहे.
तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 ऑक्टोबरला आरोपींनी तरुणाला सूरतच्या रुग्णालयात नेले. तिथे त्याची इच्छा नसतानाही त्याच्यावर लिंगबदल शस्त्रक्रिया करम्यात आली. तसंच, शस्त्रक्रियेनंतर त्याला भिक्षा मागण्यास भाग पाडले, त्याच्याकडून पैसे उकळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. तसंच, त्यांचं ऐकलं नाही तर सातत्याने धमक्यादेखील देण्यात आल्याचा आरोप पीडित तरुणाने केला आहे. अखेर 4 नोव्हेंबरला तिथून पळ काढत स्वतःची सुटका करुन घेतली. त्यानंतर त्याने पोलिसांत धाव घेतली.
पीडित तरुणाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून मालवणी पोलिसांनी अपहरण, ब्लॅकमेल, जबरदस्ती आणि वैद्यकीय अत्याचारासह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली असून रुग्णालय रेकॉर्ड आणि संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
