बुरखा, रस्सी, अन्...; मुंबईतील ब्लाइंड मर्डरचे गूढ अखेर उकलले, बुटांमुळं आरोपी अडकला जाळ्यात

Mumbai Crime News:मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली असून सुनेनेच सासूचा जीव घेतला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 30, 2025, 09:11 AM IST
Mumbai Crime News: घाटकोपरमध्ये बुधवारी 65 वर्षांच्या शहनाज काजी हिच्या हत्येचे गूढ उकलण्यास मुंबई पोलिसांना यश आलं आहे. आरोपी महिलेच्या बुटांवरुन हत्येचे गूढ समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली असून या घटनेने मात्र परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. नेमकं घडलं काय, जाणून घेऊयात सविस्तर.

घाटकोपरच्या शाम हिमालय सोसायटीत काही दिवसांपूर्वी 65 वर्षांच्या शहनाज काजी हिची हत्या झाली होती. दोरीने गळा आवळून शहनाज यांची हत्या करण्यात आली आली होती. घटनास्थळी पोलिसांना हँड ग्लोव्हस, दोरी आणि लाकडी स्टँड आढळला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीने सुरुवातीला शहनाजवर लाकडी स्टँटने हल्ला केला होता. मात्र त्यानंतर ती गंभीर जखमी झाली होती. ते पाहून आरोपीने पुन्हा दोरीने गळा आवळत तिची हत्या केली.

घटनेचा खुलासा कसा झाला?

शहनाजची बहीण सातत्याने तिला फोन लावत होती. मात्र फोन उचलत नसल्याने तिने शेजारी राहणाऱ्या अन्सारी कुटुंबाला घरी जाऊन पाहण्यास सांगितले. अन्सारी कुटुंबानने घरी जाऊन पाहिले तरी कोणीही दरवाजा उघडला नाही. तेव्हा शेजारी कुटुंबाकडे असलेली चावी घेऊन त्यांनी दार उघडून पाहिलं. तेव्हा शहनाजचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर लगेचच पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली.

सीसीटीव्हीत दिसली महिला

पोलिसांनी आजूबाजूच्या परिसरातील 150 सीसीटीव्ही तपासले. तेव्हा एक बुरखा घातलेली महिला गडबडीत बाहेर पडताना दिसली. त्यामुळं पोलिसांसमोर हाच एक पुरावा होता. हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी तोच बुरखा आणि बुटं घातलेली एक महिला पोलिस स्थानकात आली होती. पोलिसांनी शोध घेतल्यानंतर या महिलेचे नाव मुमताज असून शहनाजची सावत्र सून असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी संशयित म्हणून मुमताजला अटक केली. कोर्टाने मुमताजला 4 डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुमताजच्या मुलीचे लग्न होते आणि तिला पैशांची गरज होती. शहनाज तिची सावत्र सासू होती. सासऱ्यांच्या निधनानंतर शहनाजने अलीकडेच तिची काही संपत्ती विकली होती. त्यातून तिला कोट्यवधी रुपये मिळाले होते. शेजाऱ्यांच्या माहितीनुसार, याआधीही शहनाजने मुमताजला अनेकदा मदत केली होती. पण मुमताजला आणखी रक्कम हवी होती. शहनाजने मुमताजला पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर तिने तिची हत्या केली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहनाजचा पती अनीस याचे दोन लग्न झाले होते. शहनाजला तिच्या पहिल्या पतीपासून मुले नव्हती. त्यानंतर त्याने आयेशाशी लग्न केले. आयेशाला तिच्या पहिल्या लग्नापासून चार मुले झाली आणि अनीसशी लग्न केल्यानंतर आणखी तीन मुले झाली. मुमताजचे लग्न आयेशाचा मुलगा इरफानशी झाले होते. इरफान आणि अनीस दोघेही आता हयात नाहीत. तपासात असे दिसून आले की, मुमताज बुधवारी मुकुंद सोसायटीतील फ्लॅट क्रमांक ए१३ मध्ये हातमोजे, नायलॉन दोरी आणि बुरखा घालून आली होती.

