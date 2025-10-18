English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IIT मुंबईतला धक्कादायक प्रकार; विद्यार्थ्यांचे नग्न... तपासातून हादरवणारा खुलासा

Mumbai Crime News : ज्या शिक्षणसंस्थेतून जागतिक स्तरावरील अभियांत्रिकी घडतात त्या शिक्षण संस्थेत नेमकं काय घडलं? संपूर्ण प्रकार पूर्णत: हादरवणारा...

सायली पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 11:24 AM IST
IIT मुंबईतला धक्कादायक प्रकार; विद्यार्थ्यांचे नग्न... तपासातून हादरवणारा खुलासा
(प्रतिकात्मक छाया)/ Mumbai crime news Former MTech student booked for filming nude videos inside IIT Bombay boys hostel

Mumbai Crime News : मुंबईतील अतिशय नामांकित अशा शिक्षण संस्थेतून हादरवणारी माहिती समोर आली असून, अतिशय किळसवाणा प्रकार उघडकीस आला आहे. ज्यामध्ये येथील विद्यार्थ्यांटे नग्न व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आल्याची बाब तपासातून समोर आली. मुंबईच्या अतिशय प्रतिष्ठीत अशा (Powai IIT) आयआयटीतील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचे अंघोळ आणि शौचालयातील नग्नावस्थेतील चित्रीकरण करण्यात आल्याचा धक्कादायक घडला आहे. 

आयआयटीमधूनच शिक्षण पूर्ण केलेल्या 32 वर्षीय राहुल पांडे याला मोबाइलमध्ये चित्रीकरण करताना विद्यार्थ्यांनी पकडले. ज्यानंतर त्याचा मोबाइल तपासला असता त्यात असे अनेक आक्षेपार्ह व्हिडीओ सापडले असून पवई पोलिसांनी सदर प्रकरणात तातडीनं गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

हॉस्टेल क्रमांक 14 मध्ये संशयास्पद हालचाली... 

हा संपूर्ण प्रकार तेव्हा उघडकीस आला, ज्यावेळी आयआयटीच्या वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या काही विद्यास्थ्यांनी 14 क्रमांकाच्या विद्यार्थी वसतीगृहामध्ये काही संशयास्पद हालचाली पाहिल्या आणि त्यांनी हा प्रकार, त्याबाबतची तक्रार वसति वसतिगृहाच्या सुरक्षारक्षकाकडे केली. 

सुरक्षा रक्षकानं दिलेल्या तक्रारीनुसार, राहुल पांडे हा आयआयटीचा माजी विद्यार्थी असून 2025 मध्येच त्याने इलेक्ट्रिक विभागातून एमटेक केलं. तो वसतीगृहात त्याच्या मित्रांना भेटण्यासाठी जात असे, शिवाय सध्या तो नोकरीच्या शोधातही होता, ज्यामुळं कॅम्पस इंटरव्ह्यू प्रक्रियेसाठीही तो इथं येत होता. प्राथमिक माहितीनुसार काही कामानिमित्त तो एका अधिकाऱ्याच्या शिफारशीवरून दोन दिवसांच्या पासवर वसतिगृहात राहण्यासाठी आला होता. 

तो इथं मित्राच्या खोलीवर राहिला आणि 12 ऑक्टोबरला काही विद्यार्थ्यांनी राहुलला शौचालयामध्ये चोरून व्हिडीओ काढताना पकडलं. सुरक्षारक्षकांनी वसतिगृह प्रशासनाला कळवल्यानंतर, त्यांनी पवई पोलिसांना माहिती दिली. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी आणि वसतीगृह सुरक्षा रक्षकही यासंदर्भातील तक्रार करण्यासाठी तयार नसल्याची माहिती एका प्रसिद्धव वृत्तसमुहानं प्रसिद्ध केलं आहे. 

पुढं पोलिसांनी या प्रकरणात डोकावल्यानंतर आणि आयआयटीतील अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवर्यानंतर एफआयआर दाखल करत भारतीय दंडसंविधाना अन्वये कलम 66 (ई) (कोणाच्याही परवानगी/ सहमतीशिवाय खासगी दृश्य टीपणं, प्रसिद्ध करणं किंवा व्हिडीओ व्हायरल करणं) या IT कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. 

FAQ

आयआयटी पवई येथे काय घडले?
मुंबईच्या प्रतिष्ठित आयआयटी बॉम्बे (पवई) संस्थेतील वसतिगृहात (हॉस्टेल क्रमांक 14) विद्यार्थ्यांच्या अंघोळ आणि शौचालयातील नग्नावस्थेतील व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचा किळसवाणा प्रकार उघडकीस आला. हे विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन असून, संस्थेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे.

आरोपी कोण आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय?
आरोपीचे नाव राहुल पांडे, वय 32 वर्षे. तो आयआयटी बॉम्बेचाच माजी विद्यार्थी असून, 2025 मध्ये इलेक्ट्रिकल विभागातून एमटेक पूर्ण केले. सध्या तो नोकरीच्या शोधात असून, कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी संस्थेत येत होता.

आरोपी कसा पकडला गेला?
12 ऑक्टोबर 2025 रोजी हॉस्टेल क्रमांक 14 मध्ये काही विद्यार्थ्यांनी संशयास्पद हालचाली पाहिल्या. त्यांनी सुरक्षा रक्षकाकडे तक्रार केली. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

