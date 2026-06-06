Crime News : ऑनलाइन लुडोमधून मैत्री, मग अल्पवयीन मुलगी 10.5 लाख घेऊन; 'त्या' इंस्टाग्राम पोस्टमुळे पोलिसांनी...

Mumbai Crime News : मुंबईत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऑनलाइन गेमिंगमुळे अनेक प्रकरण फसवणूक आणि प्रेमसंबंधाचे प्रकरण समोर येतात. असंच एक ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकरण समोर आलं आहे. मुंबईतील एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने ऑनलाइन गेमिंग ॲप्लिकेशनवर एका व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, ती मुलगी चॅट आणि व्हॉइस कम्युनिकेशनची सुविधा देणारे 'लुडो' नावाचे ऑनलाइन गेमिंग ॲप्लिकेशन वारंवार होती. त्यावेळी गेम खेळताना तिची ओळख ज्ञान शेख नावाच्या व्यक्तीशी झाली. गेम खेळण्याच्या निमित्ताने ते लोक रोज बोलत होते. त्यांची मैत्री झाली. या मैत्रीमध्ये बोलताना त्या माणसाने सांगितलं तो खूप श्रीमंत असून राजस्थानमधील जोधपूर येथे त्याचा एक बंगला आहे.
त्याने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं. त्यानंतर तिला घरातून दागिने आणि पैसे घेऊन पळून येण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्याला समजलं होतं तिच्या कुटुंबाचा कपड्यांचा व्यवसाय आहे.
या प्रकरणातून असे उघड झाले की, ती मुलगी चॅट आणि व्हॉइस कम्युनिकेशनची सुविधा देणारे 'लुडो' नावाचे ऑनलाइन गेमिंग ॲप्लिकेशन वारंवार वापरत असे. गेम खेळत असताना, तिचा संपर्क ज्ञान शेख नावाच्या एका व्यक्तीशी आला, ज्याच्याशी तिचे नियमित संभाषण होत असल्याचे सांगितले जाते. स्वतःला श्रीमंत म्हणवणाऱ्या शेखने त्या मुलीला सांगितले की, राजस्थानमधील जोधपूर येथे त्याचा एक बंगला आहे आणि तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले. त्याने तिला तिचे कुटुंब सोडून घरातून रोख रक्कम आणि दागिने आणण्यासाठी कथितरित्या प्रवृत्त केले. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून एका व्यक्तीने संपर्क साधल्यानंतर घरातून १०.५ लाख रुपये रोख घेऊन पळून गेलेल्या मुंबईतील १७ वर्षीय मुलीची, मुंबई पोलिसांनी गुजरातमध्ये जलद आणि सतर्क शोधमोहिमेनंतर सुटका केली आहे. ही मुलगी नुकतीच एसएससी परीक्षेत उत्तीर्ण झाली असून, जे.जे. मार्ग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आपल्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या कुटुंबाचा कपड्यांचा व्यवसाय आहे.
त्यानंतर 16 मे रोजी पहाटे 3 वाजता ती घरातून 10.5 लाख रुपये घेऊन घरातून पळाली. तिच्या कुटुंबीयांनी शोध घेतल्यावर ती कुठे सापडली नाही. त्यानंतर तिच्या आईने पोलिसांना याबद्दल तक्रार दिली. त्यानंतर संध्याकाळी पोलिसांनी 5 वाजता सर जे. जे. मार्ग पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 137 (2) अंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर मुलीचा शोध सुरू झाला. मुंबई पोलिसांच्या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल पुरावे आणि तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण तिचा शोध घेण्यास सुरूवात केली.
पोलिसांनी तपासत असं दिसून आलं की, ती दक्षिण मुंबईपासून ठाण्यापर्यंत गेली. तिथे तिने दिवसभर खरेदी केली. त्यानंतर एक नवीन मोबाईल फोन खरेदी केला. पोलिसांना ही सगळी माहिती मुलीच्या सोशल मीडियावरील हालचालींमुळे तिचा शोध लावण्यात मदत मिळाली.
आरोपी शेखने त्या मुलीला नवीन सिम कार्ड खरेदी करण्यास सांगितलं होतं. त्याच्या सांगण्यावरून तिने सिम कार्ड खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला, पण आधार कार्ड नसल्यामुळे तिला ते विकत घेता आलं नाही. नंतर तिने आपला नवीन फोन एका दुकानदाराच्या वाय-फाय नेटवर्कला जोडला, इन्स्टाग्रामवर लॉग इन केलं आणि एक फोटो अपलोड केला.
तपास अधिकाऱ्यांनी याच हालचालीच्या आधारे तिच्या ठिकाणाचा माग काढला. त्यावरून हे समोर आलं की, ती गुजरातला जाणाऱ्या एका खाजगी बसमध्ये चढली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी गुजरात गुन्हे शाखेशी समन्वय साधला आणि एक पथक तिच्या शोधासाठी गुजरातकडे रवाना झालं. पोलिसांनी सुरत-वडोदरा महामार्गावर तपासादरम्यान ट्रॅव्हल कंपनीच्या बसेस थांबवल्या. या तपासात पोलिसांनी चार ते पाच तास 30 हून अधिक बसेसची तपासणी केली. अखेरीस, ती मुलगी गुजरातमध्ये पहाटे 3 ते 4 च्या सुमारास एका बसमध्ये पोलिसांना सापडली. त्यानंतर तिला सुखरूप मुंबईत परत आणण्यात आलं आणि कुटुंबाला तिला सर्पुत करण्यात आले. तिने 10.5 लाखापैकी 1लाख रूपये खरेदी आणि मोबाईल फोन केली होती.