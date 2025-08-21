भिंतीवरचा अर्धवट पासवर्ड...; मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डरच्या मुलीच्या रहस्यमय मृत्यूचे गूढ उलगडले

Mumbai Crime News: गोरेगाव येथील प्रसिद्ध बिल्डरच्या मुलीने 23 व्या मजल्यावरुन उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना 14 ऑगस्ट रोजी घडली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करत मोठा उलगडा केला आहे.
गोरेगाव ओबेरॉय स्केअर कॉम्प्लेक्समध्ये एका 17 वर्षांच्या तरुणीने 23व्या मजल्यावरुन उडी मारून आत्महत्या केली होती. 14 ऑगस्ट रोजी ही घटना घडली होती. मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डरची ती एकुलती एक मुलगी होती. ही तरुणी पुढील शिक्षणासाठी परदेशात जाणार होती. मात्र त्यापूर्वीच तिने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली.
या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणीची आत्महत्या नसून हा अपघात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. ही अल्पवयीन मुलगी त्यांच्या 23व्या मजल्यावरील फ्लॅटच्या खिडकीबाहेरील भिंतीवर तिच्या आईसाठी तिच्या कॉम्प्युटरचा पासवर्ड लिहून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. तेव्हा तोल जाऊन तिचा मृत्यू झाल्याचे संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
ही मुलगी पुढील शिक्षणासाठी परदेशी जाणार होती. म्हणून तिच्या आईने तिला पासवर्ड लिहून ठेवण्यास सांगितले होते. खिडकीच्या बाजूला असलेल्या भिंतीवर पोलिसांना पेन्सिलने लिहिलेला एक अर्धवट पासवर्ड सापडला आहे. तपासात असे दिसून आले की, मुलगी पासवर्ड लिहिण्यासाठी खाली झुकली ते्व्हा तिचा तोल गेला आणि ती खाली कोसळली.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन तरुणी एकुलती एक होती. ओबेरॉय स्क्वेअरच्या एका विंगमध्ये तिच्या आईवडिलांसोबत आणि आजी-आजोबांसोबत राहत होती. तिचे वडील बांधकाम व्यावसायिक असून ती अकरावीत शिकत होती. उच्च शिक्षणासाठी लंडनमधील एका महाविद्यालयात तिने प्रवेश मिळवला होता. तिच्या राहण्याची व्यवस्था आधीच करण्यात आली होती तसंच पुढच्या 10 ते 15 दिवसांत निघणार होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीने आईला पासवर्ड लिहून ठेवण्यास सांगितले, पण आई कामात व्यस्त असल्याने तिने सांगितले की तिच्याकडे वेळ नाही. नंतर लक्षात आल्यानंतर, मुलीने पडदा बाजूला करून खिडकीजवळील भिंतीवर पासवर्ड लिहिण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान, पोलिस तपासात ही आत्महत्या नसून अपघात असल्याचे समोर आले आहे.