Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुंबईत सेम टू सेम केतन अग्रवाल सारखे हत्या प्रकरण; प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करुन डोंगरावरुन फेकले

मुंबईत केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती घडली आहे.  प्रियकराने प्रेयसीची हत्या डोंगरावरुन फेकले आहे. डोंगराच्या पायथ्याशी या तरुणीचा मृतदेह आढला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:10 AM IST
मुंबईत सेम टू सेम केतन अग्रवाल सारखे हत्या प्रकरण; प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करुन डोंगरावरुन फेकले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबईत सेम टू सेम केतन अग्रवाल सारखे हत्या प्रकरण; प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करुन डोंगरावरुन फेकले
Mumbai7 min ago
2
pune37 min ago
3
Mumbai1 hr ago
4
Vietnam Boat Accident1 hr ago
5
Twisha Sharma Case1 hr ago