मुंबईत सेम टू सेम केतन अग्रवाल सारखे हत्या प्रकरण; प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करुन डोंगरावरुन फेकले

Mumbai Crime News : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकराने केतनला लोहगडावरुन ढकलून दिल्याचा पोलिसांना संशय आहे. अशीच घटना मुंबईत घडली आहे. मुंबईत प्रियकराने प्रेयसीला डोंगरावरुन फेकले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी प्रियकारला अटक केली आहे.
मुंबईतील कांदिवली पूर्वमधील दामुनगर परिसरात प्रेमप्रकरणातून एका 17 वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. डोंगर भागात तिचा मृतदेह आढळल्यानंतर समतानगर पोलिसांनी गुन्हे शाखा आणि फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने तपास सुरू केला.
सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी सूरज वाघमारे या 22 वर्षीय तरुणाला अटक केली. प्राथमिक तपासानुसार लग्नाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वादानंतर आरोपीने तरुणीच्या गळ्यावर चाकूने वार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. हत्या करुन तिला डोंगरावरुन ढकलून देण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास समतानगर पोलीस करत आहेत.
कांदिवलीतील सिद्धी विश्वकर्मा हत्या प्रकरणात पीडित कुटुंबीयांची संजय निरुपम यांनी भेट घेतली. प्रेम प्रकरणातून 17 वर्षीय सिद्धीची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांची देखल भेट घेत निष्पक्ष तपासाची मागणी निरुपम यांनी केली. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका यावेळी संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली.
शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी समता नगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयवंत शिंदे यांची भेट घेऊन या प्रकरणातील तपासाची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच या हत्येचा सखोल, निष्पक्ष आणि वेगवान तपास करून दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि पीडित कुटुंबाला तातडीने न्याय मिळावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी पोलिस प्रशासनाकडे केली. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाची भावना असून, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका यावेळी संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली.