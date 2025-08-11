English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

13 वर्षांच्या मुलीने उघडकीस आणला वडिलांच्या हत्येचा कट; आईनेच प्रियकरासोबत मिळून..., मुंबईतील घटना

Mumbai Crime News: पत्नीने पतीची हत्या घडवून आणल्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 11, 2025, 03:55 PM IST
13 वर्षांच्या मुलीने उघडकीस आणला वडिलांच्या हत्येचा कट; आईनेच प्रियकरासोबत मिळून..., मुंबईतील घटना
Mumbai Crime News Wife Killed Husband With Lover 13-Year-Old Daughter Helped Police women arrested

Mumbai Crime News: महिलेने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केला. मात्र तिच्याच 13 वर्षांच्या मुलीमुळं हा धक्कादायक घटनाक्रम उघडकीस आला आहे. मुंबईतील आरे कॉलनीत ही प्रकार घडला आहे. 35 वर्षांची राजश्री अहिरे हिने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने पती भरत अहिरे यांची हत्या केली. या प्रकरणात चंद्रशेखर पडायाची आणि त्याचा साथीदार रंगा हे फरार आहेत. पोलिसांनी राजश्री अहिरे हिला अटक केली आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनैतिक संबंधातून राजश्रीने चंद्रशेखर याच्यासोबत कट करुन भरत यांची हत्या घडवून आणली. भरत अहिरे हे एक व्यावसायिक मेकअप आर्टिस्ट आहेत. 15 जुलै रोजी चंद्रशेखर याने राजश्रीला भेटण्यासाठी बोलवले. आरे कॉलनीतील एकतानगर यूनिट नंबर 31मध्ये एक सार्वजनिक शौचालयजवळ राजश्री तिच्या पतीसह भेटायला गेली. 

भरतने तिथे चंद्रशेखरला पाहताच तु इथे कसा हा प्रश्न केला. तेव्हा चंद्रशेखर आणि रंगा यांनी भरतला मारपीट करण्यास सुरुवात केली. चंद्रशेखरने त्याच्या छाती, पोट आणि शरिरावरील अन्य ठिकाणी मारण्यास सुरुवात केली. भरतला मारहाण होत असतानाही राजश्रीने त्याची मदत केली नाही. तसंच, कोणाला मदतीसाठीही बोलवले नाही. 

जेव्हा स्थानिकांनी मध्यस्थी केली तेव्हा हल्लेखोर पळून गेले. मात्र राजश्रीने भरतला रुग्णालयात न घेता घरी घेऊन आली. तीन दिवस त्याच्यावर कोणतेही उपचार करण्यात आले नाही. राजश्रीने त्याच्यावर कोणतेही उपचार कोणाला करू दिले नाही. राजश्री आणि भरत दोघांनाही 13 आणि 5 वर्षांच्या मुली आहेत तर मुलाचे वय 3 वर्षे इतके आहे.  

वडिलांची ढासळत चाललेली प्रकृती मुलांनी बघितली. जेव्हा भरतला रक्ताची उलटी झाली तेव्हा मोठ्या मुलीने नातेवाईकांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर भरतची वहिनी घरी आली तेव्हा राजश्रीने दावा केला ही बाईकच्या अपघातात तो जखमी झाला होता. नातेवाईक आल्यानंतर मलाडयेथील रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आले. मात्र 24 दिवसांच्या उपचारांनंतर भरतचा 5 ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला. 

राजश्रीने तिथेही तीच खोटी कहाणी रचली इतकंच नव्हे तर भरतने दबावाला बळी पडत आणि भीतीपोटी राजश्रीने सांगितल्याप्रमाणे जबाब दिला होता. मात्र पोलिसांना त्याच्या जबाबात काहीतरी गडबड वाटली. तेव्हा त्यांनी मुलींची चौकशी केली. मुलीने आईचे चंद्रशेखर नावाच्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध होते. मुलीने वडिलांसोबत काय झाले हे पोलिसांना सांगितले. 13 वर्षांच्या मुलीने जबाब दिल्यानंतर आरे पोलिसांनी राजश्रीला अटक केली आहे. तसंच, तिच्या प्रियकरावर आणि त्याच्या साथीदारावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

FAQ 

1) या प्रकरणात पोलिसांनी कोणत्या गोष्टींचा आधार घेतला?

पोलिसांनी भरतच्या मेडिको-लीगल अहवालातील विसंगती, 13 वर्षीय मुलीची साक्ष, आणि स्थानिक लोकांच्या माहितीचा आधार घेतला. तसेच, त्यांनी हल्ल्याच्या ठिकाणी जमलेल्या लोकांच्या साक्षी आणि भरतच्या मृत्यूपूर्वीच्या जबाबाचा उपयोग केला.

2) चंद्रशेखर आणि रंगा यांचा शोध कसा सुरू आहे?

आरे कॉलनी पोलिसांनी चंद्रशेखर पडायाची आणि रंगा यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके स्थापन केली आहेत. त्यांच्या संभाव्य ठिकाणांचा तपास सुरू आहे, परंतु अद्याप त्यांना अटक करण्यात यश आलेले नाही.

3) या प्रकरणाचा मुलांवर काय परिणाम झाला आहे?

भरत आणि राजश्री यांच्या तीन मुलांवर, विशेषत: 13 वर्षीय मुलीवर, या घटनेचा गंभीर मानसिक परिणाम झाला आहे. तिने आपल्या वडिलांचा मृत्यू आणि आईच्या कटाची साक्ष दिली, ज्यामुळे ती भावनिकरित्या प्रभावित झाली आहे. 

Tags:
Aarey Colony murderRajshree AhireBharat Laxman AhireChandrashekhar PadayachiMumbai crime news

इतर बातम्या

भाजपाच्या माजी नेत्याचा Encounter, कालच झालेली अटक...; आईने...

भारत