Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना

Mumbai Accident News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील मुलुंड इथं मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली, ज्यानंतर घाटकोपर इखं स्लॅबला मोठे तडे गेल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली. या घटनेतून मुंबईकर सावरत नाहीत तोच आणखी एका घटनेमुळं आता मुंबईतील नागरिकांच्या मनात रस्त्यावरून चालण्याचीसुद्धा भीती निर्माण होताना दिसत आहे. कारण, ठरत आहे ती म्हणजे आणखी एक भीषण घटना.
मुंबईतील केईएम रुग्णालय परिसरामध्ये शनिवारी लोखंडी सळई डोक्यावर पडल्यामुळं एक तरुण गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना घडली. वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यानच KEM Hospital परिसरातून जात असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर लोखंडी सळई पडून त्या व्यक्तिचा जबर मार लागला. गंभीररित्या दुखापतग्रस्त झाल्यानं तरुणाला तातडीनं जवळच्याच रुग्णालयात दाखल करत तातडीनं त्याच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. मुंबईत विकासकामांदरम्यान स्लॅब, रॉड कोसळण्याच्या घटना पुन्हा भीतीदायकरित्या समोर येत असल्यामुळं संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांचा निष्काळजीपणा यात कारणीभूत असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरत असून, आता यावर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान परळमधील या प्रकरणी पोलीस तक्रार दाखल झाली असून पुढील तपास सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.