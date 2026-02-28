English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना

Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना

Mumbai News : रस्त्यावरून चालणंसुद्धा धोक्याचं? मुंबईकरांच्या जीवाला पावलोपावली धोका... दोन आठवड्यांतील तिसरी मोठी घटना. केईएम रुग्णालय परिसरात नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Feb 28, 2026, 09:10 AM IST
Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना
Mumbai Crime news worli shiwdi elivated road iron rod fall one person seriously injured

Mumbai Accident News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील मुलुंड इथं मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली, ज्यानंतर घाटकोपर इखं स्लॅबला मोठे तडे गेल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली. या घटनेतून मुंबईकर सावरत नाहीत तोच आणखी एका घटनेमुळं आता मुंबईतील नागरिकांच्या मनात रस्त्यावरून चालण्याचीसुद्धा भीती निर्माण होताना दिसत आहे. कारण, ठरत आहे ती म्हणजे आणखी एक भीषण घटना. 

लोखंडी सळई कोसळून एकजण जखमी... 

मुंबईतील केईएम रुग्णालय परिसरामध्ये शनिवारी लोखंडी सळई डोक्यावर पडल्यामुळं एक तरुण गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना घडली. वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यानच KEM Hospital परिसरातून जात असलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर लोखंडी सळई पडून त्या व्यक्तिचा जबर मार लागला. गंभीररित्या दुखापतग्रस्त झाल्यानं तरुणाला तातडीनं जवळच्याच रुग्णालयात दाखल करत तातडीनं त्याच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. मुंबईत विकासकामांदरम्यान स्लॅब, रॉड कोसळण्याच्या घटना पुन्हा भीतीदायकरित्या समोर येत असल्यामुळं संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांचा निष्काळजीपणा यात कारणीभूत असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरत असून, आता यावर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान परळमधील या प्रकरणी पोलीस तक्रार दाखल झाली असून पुढील तपास सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. 

हेसुद्धा वाचा : पाकिस्तान- अफगाणिस्तानमध्ये 'खुलं यद्ध'; डूरंग लाईनवर बेछूट गोळीबार! पंतप्रधान कार्यालयापासून काहीच अंतरावर स्फोट

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
MumbaiMumbai newsMumbai crime newsmumbai marathi newsworli shiwdi elivated road

