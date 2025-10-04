English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Crime : '500 रुपयात शरीरसंबंध...'; मुंबईत तरूणासोबत 'त्या' रूममध्ये घडला भयानक प्रकार

Mumbai Crime : मुंबईच्या गिरगाव परिसरात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. अनोळखी महिलेवर विश्वास ठेवणे एका तरुणाला महागात पडलंय.       

नेहा चौधरी | Updated: Oct 4, 2025, 08:09 AM IST
Mumbai Crime : मुंबईतील गिरगाव परिसरात एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. अनोळखी महिलेवर विश्वास ठेवल्याने एका तरुणाला चांगल महागात पडलं आहे. या तरुणाला त्या अनोळखी महिलेने 35 हजारांचा चुना लावला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या महिलेने तरुणाला त्या एका कारणासाठी ब्लॅकमेल केलं. पोलिसांनी सांगितलं की, एका अनोळखी महिलेने त्याच्याशी संपर्क साधून 500 रुपयांत शररीसंबंध ठेवण्यासाठी तयारी दर्शवली. त्यानंतर त्या महिलेने टॅक्सीने त्या तरुणाला मुंबईतील पठे बापूराव मार्गावरील भारत भवन हॉटेलजवळील  एका इमारतीत नेलं आणि त्यानंतर जे काही घडलं ते अतिशय धक्कादायक होतं. 

तरुण त्या महिलेसोबत शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी त्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावर गेला खऱ्या पण त्याच्या सोबत धक्कादायक प्रकार घडला. त्या ठिकाणी गेल्यावर त्या तरुणाने पाहिलं की, तिथे आधीपासून अजून तीन महिला खोलीत होत्या. त्यानंतर शरीरसंबंध दूरच त्या चौघांनी अश्लील व्हिडीओ काढून तरुणाला बदनामी करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करायला सुरु केली. भीतीपोटी त्या तरुणाने त्या महिलांन 13 हजार रुपये रोख दिले. त्या एवढ्यावर थांबल्या नाहीत, त्यांनी त्या तरुणाकडून ऑनलाइन 22 हजार रुपये ट्रान्सफर करुन घेतले. तरुण त्या महिलेच्या गोड बोलण्यावर भाळला आणि त्याला पैशांचा फटका पडला. ही महिला त्या तरुणाला सीएसएमटी स्थानकावर भेटली होती. 500 रुपयात शारीरिक संबंधाच्या सुखात त्या तरुणाला त्या महिलेने 35 हजारांचा चुना लावला. 

या घटनेनंतर पीडित तरुणाने व्ही. पी. रोड पोलीस ठाण्यात त्या महिलेविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांना कारवाई करत तीन महिलांना अटक केली असून एका महिलेचा शोध अद्याप पोलीस घेत आहेत. पोलिसांनी पीडित तरुणाच्या तक्रारीवरुन फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. तर अटक केलेल्या महिलांची नावं माजिदा नूर सरदार गाझी, रुपा विश्वनाथ दास आणि नसिम्मा जमान शेख अशी आहेत. या महिलांना न्यायालयात हजर केलं असता दोन दिवसांची पोलीस कोठडीत त्यांची रवानगी केली आहे.

FAQ

1: ही घटना कुठे आणि कशाबाबत आहे?
उत्तर: ही धक्कादायक फसवणूक घटना मुंबईच्या गिरगाव परिसरात घडली. एका तरुणाला शारीरिक संबंधाच्या आमिषाने लुबाडून अनोळखी महिलेनं ३५ हजार रुपये हिसकावले. या प्रकरणी व्ही. पी. रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
2: तक्रारदार कसा लुबाडला गेला?
उत्तर: तक्रारदार सीएसएमटी स्थानकावर असताना एका अनोळखी महिलेनं संपर्क साधला आणि ५०० रुपयांत शारीरिक संबंधाची डील ठरवली. त्यानंतर तिने त्याला टॅक्सीने पठे बापूराव मार्गावरील भारत भवन हॉटेलजवळील इमारतीत नेले.
3: इमारतीत काय घडले?
उत्तर: पहिल्या मजल्यावरील खोलीत पोहोचताच तिच्यासोबत आणखी तीन महिला आल्या. चौघींनी मिळून तक्रारदाराला धमकावले, अश्लील व्हिडिओ शूट करून बदनामीची भीती दाखवली आणि ब्लॅकमेल केले.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

