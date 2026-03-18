Mumbai Crime: इतका त्रास दिला की शेवटी 32 वर्षीय पोलीस शिपायाने स्वतःला संपवलं, अखेरच्या चिठ्ठीतून धक्कादायक खुलासा

Crime News: मुंबईत एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून 32 वर्षीय पोलीस शिपाई ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांनी आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रेयसीच्या कुटुंबीयांकडून होत असलेल्या मानसिक छळामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात सुसाईड नोटही सापडली असून त्यात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ही घटना प्रशिक्षण केंद्रातच घडल्याने पोलीस दलात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
7 फेब्रुवारी 2026 रोजी ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांची मुंबई पोलीस दलात चालक पदावर नियुक्ती झाली होती. ते सध्या कलिना येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेत होते. 15 मार्च रोजी सकाळच्या सुमारास त्यांनी केंद्रातच गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले. सहकाऱ्यांना ही घटना समजताच मोठी खळबळ उडाली.
घटनेनंतर तपास करताना पोलिसांना ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांच्या खिशात एक सुसाईड नोट आढळली. या चिठ्ठीत त्यांनी आपल्या मृत्यूसाठी जबाबदार व्यक्तींची नावे नमूद केली आहेत. प्रेयसीच्या वडिलांकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे त्यांनी लिहिले होते.
सुसाईड नोटमध्ये प्रेयसीच्या आईने दिलेल्या धमकीचाही उल्लेख आहे. “आत्महत्या कर, नाहीतर तुझी नोकरी घालवू” असे शब्द त्यांनी लिहिले असल्याचे तपासात समोर आले आहे. सततच्या मानसिक तणावामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलल्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे.
‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांचे नांदेड जिल्ह्यातील हादगाव येथील ‘दिव्या’ नावाच्या तरुणीशी संबंध होते. मात्र या नात्याला मुलीच्या कुटुंबाचा तीव्र विरोध होता. यामुळेच त्यांच्यावर दबाव वाढत गेला, अशी माहिती समोर येत आहे.
हे ही वाचा: मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील मोठ्या मंत्र्यांचं भविष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला अटक; बलात्कार प्रकरणी बेड्या, 58 VIDEO जप्त
या प्रकरणी ‘भीमराव व्हावळे’ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाकोला पोलिसांनी प्रेयसीच्या आई-वडिलांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपासासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असून हस्ताक्षर अहवालानंतर पुढील कारवाई होणार आहे.