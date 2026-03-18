English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
Mumbai Crime: इतका त्रास दिला की शेवटी 32 वर्षीय पोलीस शिपायाने स्वतःला संपवलं, अखेरच्या चिठ्ठीतून धक्कादायक खुलासा

Mumbai Crime: मुंबईसारख्या शहरातही गुन्हेगारी, हत्या, मानसिक छळातून हत्या आशा घटना घडत आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. अलीकडेच मुंबईतील एका 32 वर्षीय पोलीस शिपायाने स्वतःला संपवलं. त्याने लिहिलेल्या अखेच्या चिठ्ठीमधील धक्कादायक खुलासे केले. नेमकं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Mar 18, 2026, 12:29 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Crime News: मुंबईत एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून 32 वर्षीय पोलीस शिपाई ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांनी आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रेयसीच्या कुटुंबीयांकडून होत असलेल्या मानसिक छळामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात सुसाईड नोटही सापडली असून त्यात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ही घटना प्रशिक्षण केंद्रातच घडल्याने पोलीस दलात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशिक्षणादरम्यान घडली घटना

7 फेब्रुवारी 2026 रोजी ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांची मुंबई पोलीस दलात चालक पदावर नियुक्ती झाली होती. ते सध्या कलिना येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेत होते. 15 मार्च रोजी सकाळच्या सुमारास त्यांनी केंद्रातच गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले. सहकाऱ्यांना ही घटना समजताच मोठी खळबळ उडाली.

खिशात सापडली सुसाईड नोट

घटनेनंतर तपास करताना पोलिसांना ‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांच्या खिशात एक सुसाईड नोट आढळली. या चिठ्ठीत त्यांनी आपल्या मृत्यूसाठी जबाबदार व्यक्तींची नावे नमूद केली आहेत. प्रेयसीच्या वडिलांकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे त्यांनी लिहिले होते.

धमक्यांचा उल्लेख स्पष्ट

सुसाईड नोटमध्ये प्रेयसीच्या आईने दिलेल्या धमकीचाही उल्लेख आहे. “आत्महत्या कर, नाहीतर तुझी नोकरी घालवू” असे शब्द त्यांनी लिहिले असल्याचे तपासात समोर आले आहे. सततच्या मानसिक तणावामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलल्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे.

प्रेमसंबंधांना विरोध

‘भैयासाब भीमराव व्हावळे’ यांचे नांदेड जिल्ह्यातील हादगाव येथील ‘दिव्या’ नावाच्या तरुणीशी संबंध होते. मात्र या नात्याला मुलीच्या कुटुंबाचा तीव्र विरोध होता. यामुळेच त्यांच्यावर दबाव वाढत गेला, अशी माहिती समोर येत आहे.

हे ही वाचा: मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील मोठ्या मंत्र्यांचं भविष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला अटक; बलात्कार प्रकरणी बेड्या, 58 VIDEO जप्त

गुन्हा दाखल, तपास सुरू

या प्रकरणी ‘भीमराव व्हावळे’ यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाकोला पोलिसांनी प्रेयसीच्या आई-वडिलांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपासासाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असून हस्ताक्षर अहवालानंतर पुढील कारवाई होणार आहे. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mental Harassment CaseMumbai Jalgaon crime news

इतर बातम्या

ब्रेन हॅमरेज झालेल्या सलीम खान यांना डिस्चार्ज; त्यांना दिल...

हेल्थ