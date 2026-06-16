तुकाराम मुंढेंच्या दराऱ्याचा गैरवापर; FDA कारवाईची भीती दाखवून मागितली खंडणी; रिलस्टारला अटक!

Misuse of FDA Action: राज्यात अन्नभेसळ रोखण्यासाठी आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीए मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करतय. या मोहिमेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. मुंबईतील मुलुंड परिसरात एका डेअरी व्यावसायिकाला सोशल मीडियावर बदनाम करण्याची धमकी देत लाखोंची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी एका रीलस्टारला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुलुंडमधील ‘पंजाब पनीर’ नावाच्या डेअरी व्यवसायाशी संबंधित प्रकरणात आरोपीने दुकानातील पनीर आणि दुग्धजन्य पदार्थ निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून व्यवसायाची प्रतिमा खराब करण्याची धमकी देण्यात आली. व्यापाऱ्याची अनेक वर्षांची प्रतिष्ठा धोक्यात आणून आर्थिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
आरोपी सोशल मीडियावर सक्रिय असून त्याचे स्वतःचे एक न्यूज-बेस्ड अकाउंट असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रभावाचा वापर करून संबंधित व्यावसायिकाकडे सुरुवातीला अडीच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. व्हिडिओ हटवण्यासाठी आणि प्रकरण सार्वजनिक न करण्यासाठी ही रक्कम मागितल्याचा आरोप आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्रभावाचा गैरवापर किती धोकादायक ठरू शकतो, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
बदनामीच्या भीतीमुळे व्यापाऱ्याने सुरुवातीला आरोपीला 50 हजार रुपये ऑनलाइन दिल्याचे समोर आले आहे. मात्र त्यानंतरही आरोपी थांबला नाही. उर्वरित दोन लाख रुपयांसाठी सतत दबाव टाकला जात होता. वाढत्या त्रासामुळे अखेर व्यावसायिकाने पोलिसांकडे धाव घेतली आणि संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली.
तक्रार मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे उर्वरित रकमेतील एक लाख रुपये स्वीकारण्यासाठी आरोपी मुलुंड येथे आला असताना पोलिसांनी त्याला रंगेहात पकडले. या कारवाईनंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या अशा ब्लॅकमेलिंग रॅकेटबाबत अधिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीच्या कुटुंबातील काही सदस्यांचाही या प्रकरणात सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, संवाद आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास अधिक व्यापक करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे FDA कारवाईचे नाव वापरून व्यापाऱ्यांना धमकावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.