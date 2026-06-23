व्यावसायिकाला लुटून पळाले पण मुंबईच्या ट्रॅफीकमध्ये अडकले चोरटे; काही मिनिटातच पोलिसांच्या तावडीत!

मुंबईतल ट्रॅफीक ही मुंबईकरांसाठी मोठी समस्या आहे. याबद्दल मुंबईकर वारंवार तक्रारी करत असतात. कितीही ब्रिजी बांधले तरी वाढत्या गाड्यांमुळे हे ट्रॅफीकदेखील वाढताना दिसतंय. असे असले तरी हे ट्रॅफीक कधी फायदेशीरदेखील ठरु शकते, याचा विचार केलाय का? मुंबईत एका व्यावसायिकाला लुटून पसार होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन चोरट्यांचा प्लॅन वाहतूक कोंडीमुळे फसला. दरोडा टाकल्यानंतर वेगाने पळून जाण्याचा प्रयत्न करणारे आरोपी ट्रॅफिकमध्ये अडकल्याने पोलिसांना त्यांना पकडणे सोपे झाले. या घटनेमुळे मुंबईतील गुन्हेगारीविरोधातील पोलिसांची तत्परता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. काय घडलंय नेमकं?
मुंबईतील एका व्यावसायिकाने बँकेतून मोठी रक्कम काढल्यानंतर आरोपींनी त्याच्यावर पाळत ठेवली होती. योग्य संधी साधून त्यांनी व्यावसायिकाला अडवले आणि त्याच्याकडील रोकड हिसकावून घेतली. घटना घडताच आरोपी मोटारसायकलवरून वेगाने पळून गेले. अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
दरोडा टाकल्यानंतर आरोपींनी शहराबाहेर निघण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुंबईतील गर्दीच्या रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याने त्यांचा वेग मंदावला. ट्रॅफिकमध्ये अडकल्यामुळे आरोपींना मार्ग बदलण्याची संधी मिळाली नाही. याच दरम्यान पोलिसांना त्यांच्या हालचालींची माहिती मिळाली आणि पाठलाग अधिक वेगाने सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. आरोपींच्या हालचालींचा मागोवा घेत विविध पथकांना सतर्क करण्यात आले. ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या संशयितांना ओळखून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्याकडून लुटीतील काही रक्कम आणि अन्य पुरावेही जप्त करण्यात आले.
तपासादरम्यान आरोपींनी व्यावसायिकावर आधीपासून लक्ष ठेवले होते, अशी माहिती समोर आली आहे. बँकेतून पैसे काढणाऱ्या व्यक्तींना लक्ष्य करण्याचा त्यांचा डाव होता. पोलिस आता आरोपींच्या इतर साथीदारांचा शोध घेत असून या टोळीने यापूर्वी अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचाही तपास सुरू आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. बँकेतून मोठी रक्कम काढल्यानंतर एकट्याने प्रवास टाळावा, संशयास्पद व्यक्तींवर लक्ष ठेवावे आणि गरज भासल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी रोकड वाहतूक करताना अधिक सुरक्षा उपायांचा वापर करावा, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले.