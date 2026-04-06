  • Mumbai Crime : महिलांच्या स्तनांना स्पर्श करुन...; उच्चभ्रू भागातील महिलांचाच करायचा विनयभंग; 29 व्हिडीओमध्ये सिरीयल मोलेस्टर संतापजनक कृत्य

Mumbai Crime : 'महिलांच्या स्तनांना स्पर्श करुन...'; उच्चभ्रू भागातील महिलांचाच करायचा विनयभंग; 29 व्हिडीओमध्ये 'सिरीयल मोलेस्टर' संतापजनक कृत्य

Mumbai Crime : महिलांमध्ये दहशत असलेल्या सिरीयल मोलेस्टर करणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी अवघ्या 48 तासांत अटक केलीय. तो उच्चभ्रू भागात  रस्त्यावर महिलांच्या ब्रेस्टला स्पर्श करून त्यांची छेड काढून नंतर पळून जायचा. तो दिवसात अशी छेड एक-दोन नव्हे, तर अनेक महिलांची काढत होता

नेहा चौधरी | Updated: Apr 6, 2026, 10:40 AM IST
Mumbai Crime : 'महिलांच्या स्तनांना स्पर्श करुन...'; उच्चभ्रू भागातील महिलांचाच करायचा विनयभंग; 29 व्हिडीओमध्ये 'सिरीयल मोलेस्टर' संतापजनक कृत्य

Mumbai Crime : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथील बांगूर परिसरातील महिला दहशतीखाली होत्या. कारण एक सिरीयल मोलेस्टर रस्त्यावर कधीपण अचानक यायचा आणि महिलांच्या ब्रेस्टला स्पर्श करून पळून जायचा. आरोपी रस्त्यावरून चालणाऱ्या महिलांना लक्ष्य करून अश्लील कृत्ये करायचा त्यामुळे परिसरातील महिलांमध्ये भीतीदायक वातावरण होतं. घराबाहेर पडावे की नाही, अशी भीती महिलांमध्ये आली होती. पोलिसांकडे या धक्कादायक घटनेची तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी या  सराईत विनयभंग करणाऱ्याला  48 तासांत अटक केली आहे. त्यामुळे या परिसरातील महिलांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. 

असा लागला 'सिरीयल मोलेस्टर'चा छडा!

आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी 48 तास 29 सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. त्यानंतर त्याची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी सापळा रचला. पोलिसांच्या ताब्यात असलेला हा नराधमाची कसून चौकशी सुरु असून तो असं का करायचा याचा शोधता पोलीस आहेत. 

हे सगळं प्रकरण कुठून सुरु झालं?

ही घटना गोरेगाव पश्चिम मधील बांगूर नगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. या नराधमाने पहिल्यांदा 30 मार्च 2026 रोजी, रात्री सुमारे 9:30 वाजता, एक तरुणी घरी परतत असताना आरोपीने अचानक मागून येऊन तिचा विनयभंग केला आणि तो पळून गेला. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला तेव्हा धक्कादायक प्रकरण पुढे आलं. पोलिसांना समजलं त्या असं त्या परिसरातील अनेक महिलांसोबत करत होता. त्यामुळे परिसरातील महिलांमध्ये भीतीदायक वातावरण होतं. 

सीसीटीव्ही फुटेजमुळे आरोपी गजाआड

तपासादरम्यान, पोलिसांनी परिसरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले आणि तांत्रिक तपासाद्वारे आरोपीचा शोध घेतला. अखेरीस, पोलिसांनी आरे कॉलनीचा रहिवासी आणि फिल्म सिटीमध्ये काम करणाऱ्या 25 वर्षीय मुनवर नासिर खान याला अटक करुन पुढील तपास सुरु आहे. 

पोलीस तपासात मोठा खुलासा

पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपी यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या चार घटनांमध्ये सहभागी होता. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल केलं गेलं आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

